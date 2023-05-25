Ежегодную проверку на наркотики среди подростков хотят внедрить в Казахстане

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских школьников в возрасте от 14-18 лет планируют ежегодно проверять на наркотики.





Соответствующее предложение Министерства внутренних дел внесено в проект Концепции обеспечения общественной безопасности, опубликованный на портале "Открытые НПА" для общественного обсуждения.





Проект планируется реализовать до 2026 года.





В целях повышения эффективности профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых местные исполнительные органы будут ориентированы на финансирование мероприятий по формированию наркотического иммунитета у граждан (в первую очередь школьников, подростков из неблагополучных семей, студентов и т.д.), размещение в общественных местах социальной антинаркотической рекламы", - говорится в концепции.





Также предстоит внедрить систему раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях.





Будет разработан и реализован комплекс мероприятий целенаправленной профилактической работы с молодежью и их родителями, оказавшимися в уязвимом положении, в том числе с целью помочь им справиться со стрессовыми ситуациями", - говорится в тексте документа.





В концепции подчеркивается, что на выработку антинаркотического иммунитета и противостояние наркопреступности будут мобилизованы все "здоровые силы" общества.





Для координации деятельности по профилактике наркопотребления и наркозависимости будет создан единый межведомственный центр при правительстве РК. Его задачей станет предоставление фактической, объективной, надежной и сопоставимой информации на национальном уровне о наркотиках и наркомании и их последствиях.





Также в Казахстане планируется создать единую национальную информационную систему по наркотикам (НИСН). Методы сбора информации и анализа данных будут основаны на международных стандартах ООН.





Проводить национальные исследования будут по следующим показателям:





употребление наркотиков населением в целом;

употребление наркотиков среди молодежи;

практика злоупотребления наркотиками, сопряженная с повышенным риском;

использование наркологических служб;

заболеваемость, связанная с наркотиками

смертность, связанная с наркотиками.





Что касается школьников в возрасте от 14 до 18 лет, проводить процедуру регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ МВД намерено не менее одного раза в год по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD). Для этого планируется назначить уполномоченный орган.





Также в рамках концепции планируется повысить организационно-правовой статус службы МВД по борьбе с наркопреступностью для контроля за оборотом наркотиков и межведомственной координации в этой сфере.



