Ежегодную проверку на наркотики среди подростков хотят внедрить в Казахстане
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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанских школьников в возрасте от 14-18 лет планируют ежегодно проверять на наркотики.
Соответствующее предложение Министерства внутренних дел внесено в проект Концепции обеспечения общественной безопасности, опубликованный на портале "Открытые НПА" для общественного обсуждения.
Проект планируется реализовать до 2026 года.
В целях повышения эффективности профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых местные исполнительные органы будут ориентированы на финансирование мероприятий по формированию наркотического иммунитета у граждан (в первую очередь школьников, подростков из неблагополучных семей, студентов и т.д.), размещение в общественных местах социальной антинаркотической рекламы", - говорится в концепции.
Также предстоит внедрить систему раннего выявления незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях.
Будет разработан и реализован комплекс мероприятий целенаправленной профилактической работы с молодежью и их родителями, оказавшимися в уязвимом положении, в том числе с целью помочь им справиться со стрессовыми ситуациями", - говорится в тексте документа.
В концепции подчеркивается, что на выработку антинаркотического иммунитета и противостояние наркопреступности будут мобилизованы все "здоровые силы" общества.
Для координации деятельности по профилактике наркопотребления и наркозависимости будет создан единый межведомственный центр при правительстве РК. Его задачей станет предоставление фактической, объективной, надежной и сопоставимой информации на национальном уровне о наркотиках и наркомании и их последствиях.
Также в Казахстане планируется создать единую национальную информационную систему по наркотикам (НИСН). Методы сбора информации и анализа данных будут основаны на международных стандартах ООН.
Проводить национальные исследования будут по следующим показателям:
- употребление наркотиков населением в целом;
- употребление наркотиков среди молодежи;
- практика злоупотребления наркотиками, сопряженная с повышенным риском;
- использование наркологических служб;
- заболеваемость, связанная с наркотиками
- смертность, связанная с наркотиками.
Что касается школьников в возрасте от 14 до 18 лет, проводить процедуру регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ МВД намерено не менее одного раза в год по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD). Для этого планируется назначить уполномоченный орган.
Также в рамках концепции планируется повысить организационно-правовой статус службы МВД по борьбе с наркопреступностью для контроля за оборотом наркотиков и межведомственной координации в этой сфере.
Напомним, ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов говорил, что в Казахстане планируют внедрить систему скрининга, которая позволит выявлять наркозависимых на ранней стадии. По словам главы ведомства, в настоящее время на учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. Однако, по мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные.