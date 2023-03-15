В Казахстане предлагают ввести скрининг для выявления наркозависимых среди подростков

На учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные

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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют внедрить систему скрининга, которая позволит выявлять наркозависимых на ранней стадии. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.





По словам министра, на сегодня в Казахстане нет точного учета наркозависимых. На учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные. Для формирования полноценного отчета необходимо получать сведения из различных источников.





К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга. Она позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков", - сказал Ахметжанов.





Кроме того, требуется повышение качества наркологической помощи и реабилитации. Для этого предусмотрена модернизация и ремонт наркодиспансеров и создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации наркозависимых.





После заседания правительства глава МВД уточнил журналистам, что скрининг предлагается проводить в рамках профосмотров при поступлении на работу, на госслужбу, в Вооруженные силы, при получении водительских удостоверений, а также при поступлении в высшие учебные заведения.





Он отметил, что сегодня синтетические наркотики распространены и легко доступны.





Научная экспертиза показывает, что если на ранней стадии будет выявлено употребление, то в 95% можно вернуть человека к нормальной жизни. На третьей стадии - только 15%. Есть много видов наркотиков, которые и в школах распространяются, мы этого не скрываем", - сказал глава МВД.





Министр внутренних дел в ходе заседания правительства сообщил, что в прошлом году правоохранительными и специальными органами было выявлено около трех тысяч наркопреступлений. Пресечена деятельность четырех организованных наркогрупп, ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий, изъято 16 тонн наркотиков. При этом он добавил, что каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление связано с продажей запрещенных веществ через интернет.





Для повышения эффективности борьбы с наркобизнесом по поручению главы государства разработан проект комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Его основными целями являются снижение оборота особо опасных видов наркотиков, в том числе синтетических, внедрение системы раннего выявления и учета наркозависимых, повышение компетенции и укрепление материально-технической базы уполномоченных органов.





В частности, современное аппаратно-программное оборудование позволит автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и веб-сайты, а система "Кибернадзор" обеспечит блокировку электронных магазинов в онлайн-режиме.





Кроме того, спецподразделения будут оснащаться дронами с газоанализаторами для проведения воздушной разведки труднодоступных мест и обнаружения подпольных нарколабораторий.





Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что проблема распространения наркотиков все более масштабно набирает обороты. В частности, синтетические наркотики с каждым годом становятся доступнее за счет новых способов их распространения - через интернет, почтовые отправления, "закладки", обезличенные электронные платежи. Это также исключает физический контакт по цепочке наркодилер - сбытчик - потребитель, что создает трудности для задержания распространителей.





Нужно принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, а также проработать вопросы запрета на денежные переводы, связанные с оборотом наркотиков. Банки видят эти подозрительные операции, через такой перевод можно отследить наркоканал", - сказал Алихан Смаилов.





Он отметил, что прежде всего надо усилить профилактическую работу в учебных заведениях. Также требуется совершенствовать методики лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых, учитывая при этом лучший международный опыт.





Излечившиеся от зависимости не должны быть потеряны для общества. Здесь нужна не только мотивация к лечению, но и дальнейшая социализация этих людей. В данном направлении следует объединить усилия министерств здравоохранения и труда. Нужно предложить соответствующие меры", - указал он.





В заключение глава правительства акцентировал внимание на необходимости материально-технического оснащения органов судебной экспертизы, что напрямую влияет на качество и оперативность расследования наркопреступлений.





Министерству внутренних дел нужно ускорить завершение процедур согласования проекта комплексного плана и приступить к его реализации", - добавил Алихан Смаилов.