Facebook опроверг заявление Мининформации РК об эксклюзивном доступе к внутренней системе соцсети: ответ Балаевой

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен МакКонаги опроверг заявление правительства Казахстана о том, что страна получила эксклюзивный доступ к системе отчетности о контенте социальной сети Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во-первых, мы не делали совместного заявления с правительством Казахстана. Правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на переговорах. Мы обсуждали наш глобальный процесс обработки запросов правительств об ограничении контентов, нарушающих местное законодательство", - цитирует Бена МакКонаги издание Reuters.
Он также отметил, что этот процесс не является эксклюзивным для Казахстана, он применяется правительствами по всему миру.
В свою очередь глава МИОР РК Аида Балева сделала заявление касательно данного опровержения.
Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса", - написала Балаева в Facebook.
1 ноября сообщалось, что МИОР РК и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в интернете.
С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК.