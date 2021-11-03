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Facebook опроверг заявление Мининформации РК об эксклюзивном доступе к внутренней системе соцсети: ответ Балаевой

02.11.2021, 11:32 76573
Facebook опроверг заявление Мининформации РК об эксклюзивном доступе к внутренней системе соцсети: ответ Балаевой
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен МакКонаги опроверг заявление правительства Казахстана о том, что страна получила эксклюзивный доступ к системе отчетности о контенте социальной сети Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во-первых, мы не делали совместного заявления с правительством Казахстана. Правительство Казахстана выпустило собственное заявление, основанное на переговорах. Мы обсуждали наш глобальный процесс обработки запросов правительств об ограничении контентов, нарушающих местное законодательство", - цитирует Бена МакКонаги издание Reuters.

 
Он также отметил, что этот процесс не является эксклюзивным для Казахстана, он применяется правительствами по всему миру.
 
В свою очередь глава МИОР РК Аида Балева сделала заявление касательно данного опровержения.
 

Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге. Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса", - написала Балаева в Facebook.

 
1 ноября сообщалось, что МИОР РК и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в интернете.
 

С целью оказания содействия правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней "Системе уведомления о контенте" (Content Reporting System (CRS)). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития РК. 

 

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В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет

03.11.2021, 16:11 1810
В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Законодательная норма по установлению групп инвалидности детям с 7 лет введена в действие в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Норма принята в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК. 

 

Детям-инвалидам, достигшим на дату введения в действие закона (24 октября 2021 года) возраста от 7 до 16 лет, установление группы инвалидности будет осуществлено однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по экспертному заключению, вынесенному заочно на основании данных, имеющихся в акте (-ах) МСЭ и оценки степени ограничений жизнедеятельности, на период инвалидности, установленный ранее по категории "ребенок-инвалид". Таким образом, родителям/законным представителям, детям которых исполнилось 7 и более лет на дату вступления в силу закона, не нужно приходить в отделы МСЭ для установления группы инвалидности".

 
Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.
 
При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.
 

В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

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