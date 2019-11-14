Фестиваль творческой молодежи "ЖасSTAR" в Алматы собрал таланты из разных стран

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы прошел международный фестиваль творческой молодежи "ЖасSTAR". Фестиваль под лозунгом "Десятилетие новых имен" организован Фондом Первого Президента РК - Елбасы и поддержан акиматом Алматы, передает Kazakhstan Today.

Участников и гостей фестиваля от имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева приветствовал заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Фестиваль, целью которого является всестороннее развитие молодых казахстанцев в сфере искусства и культуры, отмечает свое десятилетие. Мероприятие собирает молодежь разных стран и ежегодно расширяет круг участников. Это прекрасная возможность раскрыть и продемонстрировать широкой публике свои таланты, расширить творческие горизонты и получить новый опыт", - цитирует Бабакумарова пресс-служба акима Алматы.

Ежегодно в рамках фестиваля проходят творческие встречи, мастер-классы, лекции, тренинги и семинары от признанных деятелей культуры из разных стран для молодых специалистов и студентов творческих учебных заведений Казахстана.

За это время на "ЖасSTAR" побывали сценарист и кинорежиссер Егор Кончаловский, музыкант и продюсер Байгали Серкебаев, дирижер Национального оркестра Парижской Оперы Филипп Юи, известный художник-стилист М. Ламин, Первая скрипка, солист оркестра "Виртуозы Москвы" Алексей Лундин.

Нынешний фестиваль представляет собой концерт-мюзикл в формате Broadway musical shows. Участники "ЖасSTAR" разных возрастов. Лучшие представители творческой молодежи страны на сцене главного концертного зала Алматы - Дворца Республики - исполнили лучшие хиты мировых мюзиклов.

В программе фестиваля прозвучали композиции из таких мюзиклов, как "Величайший шоумен", "Красавица и чудовище", "Ромео и Джульетта", Chicago, "Достар серті", "Ла-Ла Ленд", Mamma mia.

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