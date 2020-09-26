Fly Arystan запускает рейсы из Актау в Уральск

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Авиакомпания Fly Arystan запускает авиарейс Актау - Уральск - Актау, передает Kazakhstan Today.

Новые беспосадочные рейсы из Актау в Уральск и обратно начнут оперировать с 27 октября текущего года. Стоимость перелета в один конец начинается от 6999 тенге. Так, пользуясь новым авиасообщением, путешественники значительно сэкономят время", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании уточнили, что регулярные перелеты по новому маршруту будут осуществляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Всего за полтора часа на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320 желающие смогут добрать из одного города в другой. Билеты на путешествия до 27 марта 2021 года уже доступны на flyarystan.com или в мобильном приложении лоукостера", - добавили в пресс-службе, напомнив, что менее месяца назад отечественный авиаперевозчик открыл продажу билетов по еще одному новому маршруту - Актау - Актобе - Актау по такой же начальной стоимости.

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