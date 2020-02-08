FlyArystan запускает рейсы из Нур-Султана и Алматы в Кызылорду

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Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - FlyArystan сообщает о начале продаж билетов по новым направлениям Алматы - Кызылорда - Алматы и Нур-Султан - Кызылорда - Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, ежедневные рейсы Алматы - Кызылорда - Алматы стартуют 16 марта 2020 года. По направлению Нур-Султан - Кызылорда - Нур-Султан самолеты будут летать также каждый день с 20 марта текущего года.

Минимальная стоимость путешествия из обоих городов в Кызылорду и обратно начинается от 6999 тенге за перелет в один конец. Длительность полетов из двух столиц до Кызылорды составит около полутора часов лёта", - проинформировали в авиакомпании.

Отмечается, что продажа билетов по новым направлениям открыта до 25 октября 2020 года на сайте flyarystan.com.

Мы уверены, что перелеты из Кызылорды и в Кызылорду будут востребованы среди местного населения и сделают их более мобильными. Благодаря FlyArystan авиаперелеты по низким ценам позволят казахстанцам чаще видеться с родным и близким. Передвигаться станет еще легче, еще доступнее, а также позволит соотечественникам открыть для себя новые местности родного Казахстана", - рассказывает коммерческий директор по планированию FlyArystan Рафаэль Тайжанов.

Рафаэль Тайжанов советует заранее планировать свои путешествия и ловить билеты по самым доступным ценам прямо сейчас на сезон весна/лето 2020, так как чем ближе дата вылета, тем меньше остается мест по дешевым тарифам.





С расширением воздушного флота первого казахстанского лоукостера до пяти авиалайнеров Airbus A320 весной 2020 года, маршрутная сеть перевозчика будет увеличиваться. Новый борт присоединится к двум действующим в Алматы уже в марте текущего года и позволит расширить перелеты из/в Алматы. В то время как в апреле еще один новый борт отправится в Караганду, чтобы начать свою операционную деятельность на новой базе лоукостера - в Международном аэропорту Сарыарка.

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