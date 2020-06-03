FlyArystan запускает рейсы в Актау, Атырау и Актобе

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - FlyArystan запускает новые рейсы в Актау, Атырау и Актобе, передает Kazakhstan Today.

С 21 июня 5 раз в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям) комфортабельные Airbus А320 начнут осуществлять прямые рейсы по направлению Алматы - Актау - Алматы. Стоимость перелета в одну сторону от 12 999 до 58 999 тенге", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 1 июля 180-местные авиалайнеры регулярно будут летать из Шымкента в Атырау, Актау и Актобе. Авиарейсы Шымкент - Атырау - Шымкент будут осуществляться дважды в неделю - по средам и пятницам. Стоимость перелета от 9999 до 49 999 тенге за перелет в один конец. Рейсы Шымкент - Актобе - Шымкент также будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону от 8999 до 44999 тенге. Три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям - будут проводиться полеты по направлению Шымкент - Актау - Шымкент. Цена билетов в один конец - от 9999 до 49 999 тенге. Цены включают случайное место на борту и 5 килограммов ручной клади, уточнили в пресс-службе.

Обеспечивая казахстанцев доступными и быстрыми перелетами, мы регулярно работаем над расширением маршрутной сети. Благодаря FlyArystan этим летом казахстанцы смогут провести свой отпуск на море. Каспий станет ближе и доступнее уже в июне текущего года. Мы рекомендуем пассажирам заранее позаботиться о своем путешествии и бронировать билеты, а также дополнительные услуги заблаговременно", - отметила директор по продажам и маркетингу первого казахстанского лоукостера Жанар Жайлауова.

Напомним, в марте воздушный флот авиакомпании пополнился пятым бортом Airbus A320, а месяцем позже еще одним судном такой же 180-местной комплектации, что позволило увеличить количество новых направлений внутри страны. Перелеты FlyArystan осуществляются из воздушных хабов бюджетного перевозчика в Алматы и Нур-Султане.

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