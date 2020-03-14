Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan запустила рейсы из Нур-Султана в Петропавловск, передает Kazakhstan Today.

Параллельно с запуском первого рейса в Петропавловск из Алматы, бюджетный перевозчик с радостью сообщает об открытии продаж билетов из Нур-Султана в Петропавловск по цене от 3999 тенге. С 10 апреля перелеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что длительность перелета составит около 1 часа, вылеты будут осуществляться по вечерам. Купить билеты на перелеты до 25 октября 2020 года из двух городов в Петропавловск можно на сайте авиакомпании.

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