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Фольклорная экспедиция побывает во всех районах Карагандинской области

24.04.2019, 15:21 9721
Фольклорная экспедиция побывает во всех районах Карагандинской области
Караганда. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области стартовала экспедиция "Кюй керуені", передает Kazakhstan Today. 
 
Участники экспедиции будут изучать культурное наследие - народные произведения музыкального стиля шертпе-кюй. За два месяца караван объедет девять районов региона.
 

Таким образом мы исследуем и сохраняем музыкальное, духовное богатство наших предков и земляков. Раз в три года проводятся такие экспедиции, но в этом году она особенная. Участники будут собирать не только музыкальное наследие, но и древние легенды, сказки, рассказы наших аксакалов и апашек. После завершения экспедиции мы изучим собранные материалы. И к концу года планируем выпустить музыкальный справочник и сборник дисков", - рассказал руководитель управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

 
В состав экспедиции вошли пять человек. Это доктор филологических наук, профессор КарГУ и основатель школы шертпе кюй в Карагандинской области Кайролла Садуакасов; доктор филологических наук, профессор КарГУ Берик Рахимов; доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Национального музея Ардаби Маулитулы; корреспондент газеты "Арка акшамы" Бек Ыкыласов и видеооператор Еркебулан Ельтай.
 
Экспедиция начнёт свою работу с Актогайского района. Её участники побывают в Актогае, Каратау, Кызыларае, Сарытереке, Нарманбете, Кошкаре, Тарангылыке, Балхаше и Шашубае.
 
По словам Ардаби Маулитулы, главная задача - услышать и записать давно забытые кюи, терме, жыр, легенды и рассказы.
 

Инициатором является школа "Шертпе-кюй". Она была открыта в Караганде и является единственной в своём роде в республике. В разных регионах страны кюй играют разными способами, даже у самого шертпе-кюя есть несколько видов. Но об этом многие не знают. Поэтому, чтобы сохранить это музыкальное наследие и передать будущему поколению, была организована наша экспедиция", - рассказал член экспедиции, доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Национального музея Ардаби Маулитулы.

 
Экспедиция "Кюй керуені" организована в рамках реализации программы Первого Президента "Рухани жангыру". Поскольку нематериальное культурное наследие Казахстана - это важнейшая часть национальной культуры, основа национального самосознания, укрепляющая духовную связь поколений.
 

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