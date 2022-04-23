Фонд "Казахстан халкына" выплатил по 7 млн тенге семьям случайных жертв январских беспорядков

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НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - В фонд "Казахстан халкына" поступил обновленный список случайных жертв во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Фонд направил денежные выплаты членам семей 13 погибших гражданских лиц, статус которых как случайных жертв был подтвержден компетентным органом. Также денежные выплаты были направлены родителям 2 раненых детей, один из которых находился с семьей в машине, попавшей под обстрел во время январских событий. Второй ребенок также находился с отцом в автомобиле, который был подвергнут обстрелу. Выплаты были осуществлены после поступления данных о раненых детях", - сообщает пресс-служба фонда.
Общая сумма выплат по данной категории пострадавших составила 97 млн тенге. Семьям погибших выплатили по 7 млн тенге, а близким тяжелораненых детей по 3 млн тенге каждому.
В фонде напомнили, что по решению попечительского совета семьям всех погибших граждан, оказавшихся случайными жертвами январских событий, будут производиться выплаты по мере поступления списков от компетентных органов.
Ранее сообщалось, что фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий.