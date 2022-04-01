Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий

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НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе трагических январских событий , сообщается на сайте фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Состоялось очередное заседание попечительского совета общественного фонда "Казакстан халкына", на котором рассмотрен отчет правления фонда об оказанной благотворительной помощи по состоянию на 25 марта 2022 года.

Сообщается, что фондом оказана благотворительная помощь пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 495 млн тенге, в том числе:

- семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности - 133 млн тенге;

- военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения - 318 млн тенге;

- семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий - 35 млн тенге;

- семьям детей , получивших ранения во время январских событий - 9 млн тенге.

Отмечается, что по данному направлению работа еще продолжается, обстоятельства гибели граждан расследуются компетентными органами.

Кроме того, фондом произведена оплата приобретения незарегистрированного в Республике Казахстан лекарственного препарата Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Пациенты госпитализированы, у всех пациентов произведен забор биоматериала для производства препарата индивидуально для каждого пациента. Первому ребенку препарат введен 26 марта, остальным планируется до 8 апреля.

Попечительским советом утверждено положение о правлении фонда, принята к сведению информация о рассмотрении заявок и обращений, поступающих на онлайн-платформу atamekenim.kz, работе консультационно-совещательных органов, созданных при фонде, а также информация о внутренних нормативных документах фонда.

Попечительским советом дано поручение правлению создать рабочую группу по разработке подходов и четких критериев по определению категорий граждан - получателей адресной помощи из числа социально уязвимых категорий населения - многодетные семьи, получатели АСП, инвалиды и другие категории, остро нуждающиеся в продуктах питания, предметах первой необходимости, лекарствах.