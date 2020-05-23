ФСМС выявил некорректные суммы выплат медработникам на 560 млн тенге

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Фонд социального медицинского страхования выявил некорректные суммы поощрений медработников на 560 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

ФСМС были выявлены некорректные суммы поощрений медработников: в марте - 88,5 млн тенге, в апреле - свыше 473 млн тенге, пишет Kazpravda.kz .

Списки получателей надбавок формируют региональные комиссии, созданные при оперативных штабах. С апреля в работе комиссий начали участвовать представители ФСМС, которые проверяют корректность начислений.

Отмечается, что в апреле наибольшие суммы некорректных начислений надбавок выявлены в Алматинской области (146 млн тенге), СКО (101 млн тенге), Нур-Султане (86,5 млн тенге), ВКО (47 млн тенге), Шымкенте (29 млн тенге).

Это некорректно поданные списки для надбавок. В некоторых областях включали работников административного блока, вспомогательный персонал, например, прачек, чистильщиков картошки и сантехников. Хотя в приказе четко указано, что включать в списки нужно медицинских работников", - сказал заместитель председателя правления фонда Марат Шоранов.

Он пояснил, что можно дополнительно премировать других работников, в том числе административный персонал, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, но только за счет основных средств медорганизаций или местного бюджета. Такой положительный опыт уже есть в некоторых регионах.

Стоит подчеркнуть, что в апреле количество медработников, участвующих в противоэпидемических мероприятиях и получающих надбавки, по сравнению с мартом увеличилось в 2,5 раза - с 17,7 до 42,6 тыс. человек.

Сумма начисленных надбавок также увеличилась - на 56%. Медработникам за апрель начислено 7,6 млрд тенге (за март - более 3,3 млрд тенге). В разрезе регионов наибольшее количество медработников привлечено к противоэпидемическим мероприятиям в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области.

Соответственно, в этих регионах выплачены наибольшие суммы надбавок: в Алматы - 1,5 млрд тенге, Нур-Султане - 1,1 млрд тенге и Туркестанской области - 0,8 млрд тенге.

Значительный рост сумм надбавок связан с ухудшением эпидемической ситуации по КВИ в апреле. В связи с этим к противоэпидемическим мероприятиям было привлечено больше медработников по сравнению с мартом.

По прогнозам фонда, в мае на выплату надбавок будет направлено 8,6 млрд тенге, с последующим снижением сумм в следующие месяцы.

Напомним, согласно приказу Министерства здравоохранения, медработники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях, разделены на 3 группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП) в соответствии с графиком работы. В целом на эти цели из республиканского бюджета выделяется свыше 35,7 млрд тенге.

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