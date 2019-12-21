Газеты и учебники подорожали в Казахстане

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - Газеты и учебно-справочная литература подскочили в цене сразу на 8% за год, передает Kazakhstan Today.

Услуги типографий и издательств за три квартала текущего года составили 3,36 млрд тенге, против 34,39 млрд тенге в аналогичном периоде годом ранее (ИФО - 95,8%). За весь прошлый год показатель достиг 68,69 млрд тенге, реальный рост с учётом инфляции составил 3,1%, сообщает Energyprom.kz.

Заметим, по мнению экспертов, книжный рынок Казахстана заполнен зарубежной продукцией. В государственной программе "Читающий Казахстан" приводились следующие цифры: доля продукции издательств России на казахстанском книжном рынке составляет от 65% до 90%, казахстанских издательств - от 10% до 35%. Если говорить только о художественной литературе, то российские издательства представляют до 90% книг.

По данным Агентства ISBN, в Казахстане зарегистрировано 1813 издательств и издающих организаций (включая недействующие). Однако в 2018 году контрольные экземпляры всех видов изданий предоставили лишь 270 издательств и издающих организаций. В целом в прошлом году в фонд Книжной палаты поступило 687 наименований книг художественной литературы и 2246 учебников.

Сразу 8,3% услуг в секторе сконцентрировано в культурной столице: 12,77 млрд тенге, против 12,52 млрд тенге годом ранее.

Ещё 30,2% пришлось на Нур-Султан: 10,06 млрд тенге, против 10,14 млрд тенге за три квартала 2018 года.

Замыкает тройку регионов по наибольшему объёму издательских услуг Атырауская область: 1,31 млрд тенге, против 1,11 млрд тенге год назад.

Самый развитый сегмент - издание газет: здесь сконцентрировано 39,3% услуг в секторе (12,1 млрд тенге). На втором месте издание книг (8,29 млрд тенге, или 24,9% от общего объёма услуг), на третьем - издание журналов и прочих периодических публикаций (3,94 млрд тенге, или 11,8%).

Еженедельные газеты по итогам ноября текущего года в среднем по городам РК стоили 109 тенге - на 7,9% больше, чем годом ранее. Самые дорогие газеты приходилось покупать жителям Атырау, Усть-Каменогорска и Семея.

Учебно-справочная литература подорожала за год так же на 7,9%, до 1406 тенге в среднем по городам страны. Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов РК зафиксированы в Кокшетау, Шымкенте и Нур-Султане.

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