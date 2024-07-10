Генконсул КНР в Алматы: В рамках визита лидера Китая в Казахстан Си Цзиньпин и Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота  

Ведущий хронобиолог США предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут вызывать осложнения по здоровью

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов США Мэри Карскадон.





Как президент Ассоциации КПТ (когнитивно-поведенческой терапии. - Прим. ред.), я связался с международной Ассоциацией хронобиологов. Многие видные ученые вызвались дать свою экспертную оценку (скажу сразу, многие были удивлены решению о едином времени в Казахстане, и никто из опрошенных не высказался "за"), - написал на своей странице в Instagram Евгений Ян.





Он подчеркнул, что Мэри Карскадон является ведущим хронобиологом США, автором многочисленных научных публикаций и специализируется на циркадных ритмах подростков. С ней консультируются в правительстве США по поводу начала учебного дня в школах.





Мэри Карскадон отметила, что сегодня многие казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов. - Прим. ред.), поскольку их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи.





Некоторые люди просыпаются очень рано - для них такой режим (рассвет между 03.00 и 04.00. - Прим. ред.) может быть удобен, но это примерно 1% населения. Это слишком маленькое количество людей, которым выгоден такой режим. И у вас такое большое расстояние в этой временной зоне, так что, может, кому-то это будет удобно, но большинству это будет очень неудобно", - сказала она.





Как отметила Мэри Карскадон, для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.





Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.





Она добавила, что это также повлияет на успехи в школе.





Если закат в 3 часа дня, то им не остается дня и солнечного света после школы, у них уже нет времени пойти поиграть после школы или пойти в спортивные секции. Я очень надеюсь, что у вас и других ученых Казахстана получится убедить ваше государство в том, что это плохой план… В моей стране есть 4 временные зоны и это работает хорошо. И по вашим данным, 3 часовых пояса для вашей страны было бы оптимально. Уж точно лучше, чем одна часовая зона", - сказала Мэри Карскадон.





Директор лаборатории сна и циркадных ритмов отметила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.





Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".









Евгений опубликовал основные выдержки из интервью с экспертом:





Казахстанцы находятся в "постоянном состоянии джетлага (рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. - Прим. ред.);

Большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой;

Решение единого часового пояса для Казахстана - забавное и странное;

Рассвет между 3 и 4 часами будет удобен только 1% жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства он будет неудобен;

Тяжелее всех придется подросткам из-за их биологических особенностей;

Не имеет смысла просыпаться в 5 утра, если рабочий день начинается в 9;

Возможно усиление воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, снижению иммунитета и другим заболеваниям;

Правительство иногда не думает о последствиях своих решений для граждан;

Для правительства самое время сказать: "Мы сделали ошибку, лучше вернуться к разумным часовым поясам";

Если начать школу на час раньше, это еще хуже отразится на здоровье подростков;

Жизнь по естественному времени не имеет смысла в цивилизованных государствах, к которым относится Казахстан.





Полное видеоинтервью с экспертом можно посмотреть здесь









Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.



