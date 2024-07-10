Генконсул КНР в Алматы: В рамках визита лидера Китая в Казахстан Си Цзиньпин и Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота
Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, отметила Цзян Вэй
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан лидер Китая и президент РК Касым-Жомарт Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй на мероприятии, посвященном итогам саммита ШОС, передает корреспондент агентства.
Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях, как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимосвязанность и энергетика, а также о развитии новых точек роста в таких областях, как ключевые минералы, возобновляемая энергия, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровая экономика", - заявила она.
Также, по словам Цзян Вэй, главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай - Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном.
В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев приняли участие в церемонии открытия культурных центров двух стран и филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Китайская сторона также приняла решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. В будущем стороны будут продолжать расширять гуманитарные обмены, поощрять побратимские связи между регионами, строить новые мосты дружбы и взаимопонимания между народами", - отметила генконсул.
Также в ходе своего выступления генконсул высказалась об итогах саммита ШОС.
Казахстан, как председательствующая страна, тщательно подготовился и организовал все мероприятия в рамках саммита. На саммите были приняты Астанинская декларация, инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр", - сообщила Цзян Вэй.
Она напомнила, что во время саммита председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью.
Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях. Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими "шанхайский дух", двигаться вперед", - добавила генконсул.
С полным текстом выступления Цзян Вэй можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в Астане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перешло от Казахстана к Китаю. Президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.