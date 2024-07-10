09.07.2024, 23:05 17036

Генконсул КНР в Алматы: В рамках визита лидера Китая в Казахстан Си Цзиньпин и Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота  

Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, отметила Цзян Вэй
Генконсул КНР в Алматы: В рамках визита лидера Китая в Казахстан Си Цзиньпин и Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Казахстан лидер Китая и президент РК Касым-Жомарт Токаев договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, сообщила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй на мероприятии, посвященном итогам саммита ШОС, передает корреспондент агентства.

Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и основным направлением его экспорта. В ходе визита стороны договорились об удвоении двустороннего товарооборота в ближайшем будущем, о дальнейшем углублении сотрудничества в различных областях, как экономика и торговля, инвестиции, производственные мощности, взаимосвязанность и энергетика, а также о развитии новых точек роста в таких областях, как ключевые минералы, возобновляемая энергия, научно-технические инновации, авиация и космос, цифровая экономика", - заявила она.


Также, по словам Цзян Вэй, главы государств приняли участие в церемонии запуска грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Китай - Европа, который придаст новый импульс высококачественному строительству "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном.

В ходе визита председатель Си Цзиньпин и президент Токаев приняли участие в церемонии открытия культурных центров двух стран и филиала Пекинского университета языка и культуры в Казахстане. Китайская сторона также приняла решение открыть вторую "Мастерскую Лу Бань" в Казахстане и провести Год туризма Китая в Казахстане в следующем году. В будущем стороны будут продолжать расширять гуманитарные обмены, поощрять побратимские связи между регионами, строить новые мосты дружбы и взаимопонимания между народами", - отметила генконсул.



Также в ходе своего выступления генконсул высказалась об итогах саммита ШОС.

Казахстан, как председательствующая страна, тщательно подготовился и организовал все мероприятия в рамках саммита. На саммите были приняты Астанинская декларация, инициатива по построению справедливого и гармоничного мира на основе солидарности между странами, заявление о принципах добрососедства, взаимного доверия и партнерства, а также 26 итоговых документов, охватывающих широкий спектр", - сообщила Цзян Вэй.


Она напомнила, что во время саммита председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью.

Будучи членами-учредителями, Китай и Казахстан поддерживают тесные связи и сотрудничество в рамках ШОС и играют важную роль в содействии развитию организации и сотрудничества в различных областях. Спустя семь лет Китай вновь принял эстафету страны-председателя. Мы готовы продолжать совместно с Казахстаном вносить совместный вклад, укреплять единство и сотрудничество между государствами-членами организации, а также вместе с другими странами и международными организациями, разделяющими "шанхайский дух", двигаться вперед", - добавила генконсул.


С полным текстом выступления Цзян Вэй можно ознакомится по ссылке.

Напомним, в Астане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перешло от Казахстана к Китаю. Президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
 
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Теги:ШОСитогигенконсульство

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10.07.2024, 08:49 3396

Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау  

Напомним, в прошлом году нападение на водителя автобуса в Алматы привело к страшной трагедии - погибли три человека
Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау
Фото: кадр из видео
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Нападения на водителей автобусов произошли в Астане и Актау, передает корреспондент агентства.

По данным департамента полиции столицы, в Астане 9 июля арестовали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо водителя автобуса.

Инцидент между водителем маршрутного автобуса и водителем автомобиля "Кия", произошел в дневное время на улице Калдаякова. Водитель автомашины подрезал маршрутный автобус, который заезжал на остановочную площадку. Затем он подошел к автобусу и распылил на водителя перцовый баллончик, после чего скрылся. В ходе розыскных мероприятий 37-летний водитель "Киа" был задержан, автомашина помещена на коммунальную стоянку. Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток", - проинформировали в полиции.



Еще один инцидент произошел 7 июля в Актау. По информации регионального издания Lada.kz, пассажир, находясь в неадекватном состоянии, без причины ударил водителя общественного транспорта по лицу.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как кондуктор пытается удержать дебошира, направлявшегося к водителю автобуса, однако ей это не удается. В результате шофер без причины получил удар кулаком в лицо.


Как сообщил владелец автобусного маршрута №2 Руслан Ахметнабиев, водителю автобуса пришлось обратиться за медицинской помощью в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

Пассажир был неадекватен, в салоне выражался нецензурной бранью, кондуктор сделала ему замечание, он начал на нее бросаться, потом ни с того ни с сего подошел к водителю и ударил его. По камере мы увидели, что водитель вообще никаких замечаний не делал этому мужчине. Хорошо, что все произошло на остановке, а если бы во время управления автобусом, то произошла бы такая же ситуация, как в Алматы. Я думаю, что такие факты нужно пресекать очень строго, потому что это не шутки", - прокомментировал Руслан Ахметнабиев.


Напомним, в прошлом году нападение на водителя автобуса в Алматы привело к страшной трагедии - погибли три человека, несколько были травмированы. Инцидент произошел вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.

В апреле напавшего на водителя дебошира приговорили к восьми годам лишения свободы.






 
09.07.2024, 08:11 46871

Странное решение - американский хронобиолог о переводе часов в Казахстане  

Ведущий хронобиолог США предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут вызывать осложнения по здоровью
Странное решение - американский хронобиолог о переводе часов в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов США Мэри Карскадон.

Как президент Ассоциации КПТ (когнитивно-поведенческой терапии. - Прим. ред.), я связался с международной Ассоциацией хронобиологов. Многие видные ученые вызвались дать свою экспертную оценку (скажу сразу, многие были удивлены решению о едином времени в Казахстане, и никто из опрошенных не высказался "за"), - написал на своей странице в Instagram Евгений Ян.


Он подчеркнул, что Мэри Карскадон является ведущим хронобиологом США, автором многочисленных научных публикаций и специализируется на циркадных ритмах подростков. С ней консультируются в правительстве США по поводу начала учебного дня в школах.

Мэри Карскадон отметила, что сегодня многие казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов. - Прим. ред.), поскольку их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи.

Некоторые люди просыпаются очень рано - для них такой режим (рассвет между 03.00 и 04.00. - Прим. ред.) может быть удобен, но это примерно 1% населения. Это слишком маленькое количество людей, которым выгоден такой режим. И у вас такое большое расстояние в этой временной зоне, так что, может, кому-то это будет удобно, но большинству это будет очень неудобно", - сказала она.


Как отметила Мэри Карскадон, для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.

Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.


Она добавила, что это также повлияет на успехи в школе.

Если закат в 3 часа дня, то им не остается дня и солнечного света после школы, у них уже нет времени пойти поиграть после школы или пойти в спортивные секции. Я очень надеюсь, что у вас и других ученых Казахстана получится убедить ваше государство в том, что это плохой план… В моей стране есть 4 временные зоны и это работает хорошо. И по вашим данным, 3 часовых пояса для вашей страны было бы оптимально. Уж точно лучше, чем одна часовая зона", - сказала Мэри Карскадон.


Директор лаборатории сна и циркадных ритмов отметила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.

Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".


Евгений опубликовал основные выдержки из интервью с экспертом:

  • Казахстанцы находятся в "постоянном состоянии джетлага (рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. - Прим. ред.);
  • Большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой;
  • Решение единого часового пояса для Казахстана - забавное и странное;
  • Рассвет между 3 и 4 часами будет удобен только 1% жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства он будет неудобен;
  • Тяжелее всех придется подросткам из-за их биологических особенностей;
  • Не имеет смысла просыпаться в 5 утра, если рабочий день начинается в 9;
  • Возможно усиление воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, снижению иммунитета и другим заболеваниям;
  • Правительство иногда не думает о последствиях своих решений для граждан;
  • Для правительства самое время сказать: "Мы сделали ошибку, лучше вернуться к разумным часовым поясам";
  • Если начать школу на час раньше, это еще хуже отразится на здоровье подростков;
  • Жизнь по естественному времени не имеет смысла в цивилизованных государствах, к которым относится Казахстан.

Полное видеоинтервью с экспертом можно посмотреть здесь.


Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.

После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.

Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
 
07.07.2024, 17:09 87246

В ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков

Пробка образовалась в направлении России
В ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков
Фото: Depositphotos
Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 6 июля на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области в направлении России скопление порядка 200 грузовиков, сообщает КГД МФ РК.

Основной причиной скопления является замедление процессов пограничного контроля российской стороной. По имеющейся информации, пограничной службой России проводится физический контроль грузов в связи с имеющимися проблемами в функционировании инспекционно-досмотрового комплекса на пункте пропуска "Маштаково", - сообщили в ведомстве.


Казахстанская сторона ведет работу с российскими коллегами для урегулирования ситуации.
 
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Теги:КГДГраницапробки
07.07.2024, 11:36 95111

Казахстанские ученые с коллегами из Китая выращивают новые сорта злаков и овощей

На полях региона высадили привезенные из КНР семена
Костанай. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Костанайского университета имени Ахмета Байтурсынова совместно с китайскими коллегами выращивают экспериментальные сорта овощей и злаков, сообщает пресс-служба МНВО РК.

На экспериментальных полях Костанайского региона посадили привезенные из Китая девять сортов картофеля, столько же сортов пшеницы, пять сортов сои, три сорта кукурузы, один сорт рапса и один - люцерны. За приживаемостью растений следят не только ученые КРУ имени Байтурсынулы, но и магистранты Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства (NWAFU).

Этот университет входит в топ-3 аграрных вузов Китая. У нас многоплановое сотрудничество, которое строится как на обучении студентов, так и на проведении совместных научных исследований. Китайские коллеги отобрали семена культур, которые могут расти в условиях нашего региона. В конце июля к нам снова приедут ученые из партнерского университета - посмотреть, как идут исследования", - рассказал декан факультета сельскохозяйственных наук КРУ Алмабек Нугманов.


Ранее сообщалось о готовности Китая помочь Казахстану в подготовке специалистов "Казводхоза" и внедрении водосберегающих технологий.

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Шэньчжэньским университетом по созданию казахстанско-китайского научно-образовательного центра.
 
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Теги:КазахстанКитайсотрудничество
06.07.2024, 18:32 119196

В Казахстане арестовали еще одного певца

В Казахстане арестовали еще одного певца
Фото: Depositphotos
Конаев. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети появилась информация о задержании в Конаеве певца Абдижаппара Алкожи за неповиновение сотрудникам полиции. В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент.

6 июля полицейскими остановлена Toyota Camry. При проверке установлено, что водитель находился за рулем авто, будучи лишенным права управления транспортным средством. При доставлении авто на штрафстоянку подъехала автомашина KIA Carnival, пассажир которой, гражданин М., начал препятствовать оформлению нарушителя, оказывая давление на сотрудников полиции. При пресечении неправомерных действий правонарушитель проявил активное неповиновение сотрудникам полиции. Мужчина доставлен на медосвидетельствование, результаты которого показали "среднюю" степень алкогольного опьянения", - говорится в сообщении полиции.


Сообщается, что за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления, водитель Toyota Camry взят под административный арест сроком на 10 суток. Решением суда пассажир KIA Carnival за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа также арестован на 10 суток.

Напомним, ранее столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
 
06.07.2024, 14:22 127476

В бассейне реки Тургень в Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка  

В зоне риска проживает более 30 тысяч человек
Алматы. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области в бассейне реки Тургень наблюдается сложная селевая обстановка, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В бассейне реки Турген на территории Алматинской области наблюдается сложная селевая обстановка. В зоне риска населенные пункты Тау-Турген, Турген, Каракемер, Балтабай, где проживают более 30 тысяч человек", - проинформировали в ведомстве.


По данным МЧС, в связи с этим организован мониторинг за селевой и гидрометеорологической обстановкой состояния ледника и бассейна реки Тургень.


Как сообщили в пресс-службе Иле-Алатауского государственного национального природного парка, экологический пост Тургень закрыт.

С 3 июля 2024 года до особого распоряжения будет ограничен проезд через экологический пост Тургенского филиала Иле-Алатауского ГНПП для автотранспорта, отдыхающих и туристов на селеопасные участки. Данное решение принято по согласованию с Есикским ПЭУ филиалом ИАТЭТУ ГУ "Казселезащита" и направлено на обеспечение безопасности граждан. Проезд будет разрешен только заинтересованным государственным службам", - сообщили в нацпарке.


Поясняется, что данные меры приняты в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в селеопасный период 2024 года на автомобильной дороге Тургень - Батан - Обсерватория Асы с 7-го по 26-й км, а также имеющейся угрозы создания селевого потока со стороны моренных озер № 2 и № 5 в бассейне реки Тургень.


 
05.07.2024, 22:12 150616

Россия и Казахстан совместно продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество - Бородавкин

Российское драматическое и театральное искусство - одна из неотъемлемых частей культурной жизни Казахстана, подчеркнул посол
Россия и Казахстан совместно продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество - Бородавкин
Фото: пресс-служба
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия и Казахстан совместно настойчиво продвигают межкультурный диалог и гуманитарное сотрудничество на основе общих традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил в ходе выступления на пленарном заседании "Театр XXI века: вызовы времени" в Астане Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

Российское драматическое и театральное искусство - одна из неотъемлемых частей культурной жизни Казахстана. Вклад республики в сохранение и развитие русской театральной традиции поистине велик. Практически в каждом областном центре республики есть русский драмтеатр. Казахстанские постановщики и актеры показывают пример истинного профессионализма, таланта и преданности своему делу. Подтверждение этому - постановки "Вишневый сад", "Гроза", "Гоголь. Петербург" в русском театре драмы имени Горького и другие. Не остаются в стороне и органы государственной власти, оказывающие русским театрам и театральной сфере в целом всевозможную поддержку и содействие", - сообщил Алексей Бородавкин.


Также, по его словам, параллельно с развитием классического драматического искусства идет совместный поиск новых форм и методов, позволяющих адаптировать театральные традиции к требованиям времени, найти подход к современному зрителю.

Одна из задач - оторвать молодежь от компьютеров и телефонов, вернуть их в реальную жизнь, в подлинные человеческие отношения и жизненные обстоятельства", - отметил посол.


В ходе своего выступления он подчеркнул, что фестиваль уличных театров "Театральная Евразия" - знаковая веха на этом пути.

Убежден, драматическое искусство останется одной из прочных опор культурно-гуманитарного сотрудничества как в мире в целом, так и в отношениях Российской Федерации и Республики Казахстан, а фестиваль, который мы открываем сегодня, будет способствовать дальнейшему укреплению связей между театрами наших стран, взаимному обогащению участников и зрителей", - добавил Алексей Бородавкин.


Директор фестиваля "Театральная Евразия" Эльмира Щербакова отметила, что фестиваль впервые проводится в Казахстане, но, учитывая высокую заинтересованность в этом проекте, которую проявило Министерство культуры и информации, намечены планы на дальнейшее продолжение сотрудничества в области развития жанра уличного театра, сообщает пресс-служба акимата Астаны.

В ходе мероприятия председатель маслихата города Астаны Ерлан Ермекулы выразил удовлетворение тем, что в Астану прибыли несколько десятков театральных коллективов из разных стран, а также отметил, что "театр - это культура, которой более 1000 лет, и он играет важную роль в культурном и социальном развитии, отражая реальность и суть происходящих в обществе событий".
 
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Теги:КультураРФРКсотрудничество
05.07.2024, 14:40 160541

Кайрат Нуртас арестован на 15 суток за драку в самолете

Во время драки певец нецензурно выражался
Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.

Из обстоятельств дела следует, что подсудимый, находясь на борту самолета, в ходе словесного конфликта ударил гражданина Б., умышленно причинив ему легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе драки выражался нецензурной бранью. Своими действиями он проявил неуважение к обществу и нарушил общественный порядок", - сказано в сообщении суда.

Суд постановил признать Кайрата Нуртаса виновным в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью и назначить ему административный арест сроком на 15 суток.
Весной этого года СМИ писали о задержании певца за непристегнутый ремень безопасности в авто и за нецензурную брань во время выступления.

 
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Теги:АрестдракаПевец

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