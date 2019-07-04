Генпрокуратура опровергла слухи об уголовном деле в отношении Данияра Акишева

Фото: 7kun.kz

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали информацию о расследовании уголовного дела в отношении бывшего председателя Национального банка Данияра Акишева, который в настоящее время работает советником президента РК , передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Генпрокуратуры подчеркнули, что по состоянию на 3 июля 2019 года в Едином реестре досудебного расследования факты уголовного правонарушения в отношении Данияра Акишева не зарегистрированы. Также в ведомстве проинформировали, что не располагают какими-либо сведениями о наличии в производстве правоохранительных органов Казахстана уголовных дел, касающихся Данияра Акишева.

Слухи об уголовном деле в отношении советника президента Акишева опроверг и пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. Он сообщил, что лично видел Акишева на рабочем месте.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию об уголовном деле в отношении Акишева.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства