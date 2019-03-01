Акишев назначен советником президента, Туймебаев - зампредом АНК

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Бывший глава Нацбанка Данияр Акишев назначен советником президента. Экс-аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев получил должность заместителя председателя АНК, передает Kazakhstan Today.



Как сообщила пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Акишев Данияр Талгатович назначен советником президента Республики Казахстан.



Другим распоряжением Туймебаев Жансеит Кансейтулы назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан.



Кроме того, распоряжением главы государства Прокопенко Леонид Андреевич освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства