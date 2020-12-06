Генпрокуратура проверила объективность заключений сотрудников СЭР по уголовным делам в отношении предпринимателей

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов ответил на запрос депутатов мажилиса по поводу правомерности регистрации уголовных дел в отношении предпринимателей Службой экономических расследований (СЭР) Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Органами прокуратуры выявлены 17 случаев (из 663. - Прим. агентства), когда для установления размера ущерба привлекались специалисты СЭР, выводы которых в ходе расследования не подтвердились (все дела прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения). 26 ноября текущего года отмеченные факты рассмотрены на совещании с участием руководства СЭР, на котором потребовано обеспечить достоверность и объективность заключений специалистов, исключить необоснованную регистрацию уголовных дел в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). По результатам выявленных указанных и других нарушений в деятельности СЭР в адрес министерства внесено представление об устранении нарушений законности", - говорится в ответе, подписанном генеральным прокурором РК.

По мнению депутатов мажилиса от партии "Ак жол", субъекты бизнеса в Казахстане подвергаются незаконному уголовному преследованию с помощью сторонних рапортов.

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