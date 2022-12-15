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Генпрокуратура ведет проверку деятельности "АрселорМиттал Темиртау"

14.12.2022, 11:11 25386
Генпрокуратура ведет проверку деятельности "АрселорМиттал Темиртау"
Контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" пересмотрены
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан проводит проверку деятельности компании "АрселорМиттал Темиртау", сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Ускенбаев сообщил, что контрактные обязательства по "АрселорМиттал Темиртау" пересмотрены.

При этом в настоящее время под руководством Генеральной прокуратуры проводится комплексная проверка по деятельности АМТ", - сказал он, добавив, что о результатах будет доложено дополнительно.


12 декабря на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что аварии с человеческими жертвами стали системными для "АрселорМиттал Темиртау". С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе 1 работник на прошлой неделе.

Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Контроль непосредственно за премьер-министром", - поручил президент.


Дополнено 14.12.2022, 15.45

Также в ходе заседания правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что проведена работа с "АрселорМиттал Темиртау" по сокращению выбросов, информирует пресс-служба премьер-министра.

По словам Брекешева, предприятию снижены лимиты загрязнения с 243 тысяч тонн до 210 тысяч тонн, или на 13,5%, и на 35% ниже к уровню 2021 года.

Мы продолжим принципиальную работу по дальнейшему снижению воздействия на окружающую среду и технологическому перевооружению данного предприятия", - заверил министр.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
 

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В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику

14.12.2022, 14:36 18081
В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику
Фото: ДЧС ВКО
Серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел
Усть-Каменогорск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели новогодний эксперимент, используя бенгальские огни и петарды, показали, как опасно нарушать меры безопасности, информирует пресс-служба департамента.

Сначала специалисты проверили, как быстро может загореться ковер.

Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковер. Если вовремя этого не заметить, то, казалось бы, небольшой "огонек" вполне может довести ситуацию до пожара", - отметили в ДЧС.


С линолеумом процесс возгорания дольше, но при длительном тлении пожар очевиден.

Искры, от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но до красна может разогреться сам стержень бенгальского огню. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум, и даже насквозь", - заявил специалисты ДЧС ВКО.


В пресс-службе подчеркнули, что искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но все же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности.

Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам - елке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака. Или температура горения выше предусмотренной ГОСТом, и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонек держит ребенок, он может обжечься и бросить его на горючий ковер", - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.


Также серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.

С помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, спасатели наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.

Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые бомбочки, и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте", - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.


Отмечается, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

  • изучать инструкцию;
  • ни в коем случае не продавать фейерверки детям;
  • правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
  • лучше прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния. За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке - большой трагедии будет избежать непросто;
  • запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре;
  • категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили;
  • несработавшие элементы и изделия залейте водой.


Ранее сообщалось, что в прошлом году власти мегаполисов отказались от новогодних фейерверков.

Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.


В 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".

Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.
 

Не было вселенской катастрофы - Скляр о ситуации в Экибастузе

14.12.2022, 14:15 17426
В Экибастузе 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах правительства заявил, что в Экибастузе не было вселенской катастрофы, поскольку без тепла остались только три микрорайона.

Такой вселенской катастрофы, чтобы весь город замерз, не было. И слова "замерзающий Экибастуз" относятся к трем микрорайонам. Да, это очень много - 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу же во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа", - заявил он.


Он также сообщил, что в период ликвидации ЧС находился в городе.

Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза", - добавил Роман Скляр.


Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Депутат предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ

14.12.2022, 14:00 18531
Депутат предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ
До 1,5 млн казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на заседании мажилиса, предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ.

После моего депутатского запроса ЕНПФ опубликовал пресс-релиз от том, что с 2014 года накопленная доходность пенсионных активов составила 119,5% при инфляции 115,2%. И это преподносится как достижение и успех. Для понимания абсурдности этих доводов напомню, что с 2014 года курс доллара по отношению к тенге вырос в 3 раза! Проще говоря, вложившись просто в валюту, можно было заработать в 3 раза больше, чем в ЕНПФ", - заявил депутат.


По его словам, за последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%. При этом продовольственная инфляция за тот же период превысила 24%.

На сегодняшний день граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают. Считаю, что вопиющая неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требует проведения отдельных парламентских слушаний, но для этого новой аудиторской палате необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля. На фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления", - отметил Аманжан Жамалов.


Он заявил, что в прошлом году ЕНПФ пролоббировал неадекватное повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83%.

23 ноября текущего года я просил правительство и ЕНПФ пересчитать и снизить пороги, чтобы тысячи граждан в это тяжелое время снова смогли использовать свои пенсионные накопления. А 29 ноября ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности на 2023 год, которые выше текущих на 4-8%! То есть своим решением ЕНПФ полностью обнулил самую популярную за последние годы экономическую реформу. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже, ЕНПФ и есть наша основная проблема", - подчеркнул депутат.


По данным Агентства по финрегулированию, до 1,5 млн казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты.

В то же самое время пенсионные накопления обесцениваются и лежат мертвым грузом. Считаю, что в качестве социальной меры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления: на погашение любых кредитов; на оплату лечения; на оплату долгов по коммунальным услугам; на обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 млн тенге. Эти вливания незначительно повлияют на инфляцию, поскольку будут целевыми", - сообщил Аманжан Жамалов.


Он подчеркнул, что такое решение станет для людей хорошей поддержкой. По предварительным оценкам, на этот уйдет примерно 3,5 трлн тенге.

Совет по экономике при партии AMANAT готов предоставить соответствующие расчеты. Также на расширенном заседании правительства президент страны поручил расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это давно ожидаемое в обществе решение", - заявил депутат.


Он отметил, что именно отсутствие здоровой конкуренции привело к появлению в Казахстане "второсортного" ЕНПФ.

Но в данном случае надо быть весьма осторожными. Пенсионные деньги - это специфические деньги. Их основное назначение - социальная защита населения в старости. И чтобы конкуренция не нанесла вреда их назначению, она должна осуществляться строго в границах установленных правил. И основная задача теперь у правительства, Нацбанка и Агентства по финрегулированию - разработать эти правила", - добавил депутат.


Ранее сообщалось, что в Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты.
 

Глава государства выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова

13.12.2022, 19:35 51006
Глава государства выразил соболезнования родным и близким Булата Аюханова
Фото: akorda.kz
Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана Булата Аюханова, сообщает пресс-служба Акорды.

Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.


Напомним, во вторник, 13 декабря, На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.
 

Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы

13.12.2022, 16:28 63171
Строящийся таунхаус сносят в предгорьях Алматы
Фото: Акимат Алматы
Проверка установила, что объект строится незаконно
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы по решению суда начали снос многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.

Внеплановая проверка, проведенная в марте текущего года управлением градостроительного контроля, установила, что объект строится незаконно. Собственник был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение нарушений", - сообщили в акимате Алматы.


По истечении срока предписания нарушения не были устранены, в связи с чем материалы были направлены в Бостандыкский районный суд на снос незаконно возведенного объекта. Районный суд вынес положительное решение о сносе объекта, однако собственник его обжаловал.

По итогам судебных разбирательств Алматинский городской суд постановил решение Бостандыкского районного суда оставить без изменения", - отметили в акимате.



Ранее сообщалось, что акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.  

Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.

Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК. Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.  
 

Ушел из жизни артист балета и хореограф Булат Аюханов

13.12.2022, 11:34 77531
Ушел из жизни артист балета и хореограф Булат Аюханов
Фото: cdnvideo.ru
Артист осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.

Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.



В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.



В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан.



Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.



 

Жителей Петропавловска возмутило намерение администрации города потратить 75 миллионов тенге на ледяные конструкции

13.12.2022, 09:56 81056
Многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег
Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске завершен конкурс госзакупок на подготовку к зимним праздникам, в рамках которой планируется сооружение ледяных конструкций на сумму 75 миллионов тенге.

Пять лотов около месяца назад разметили на сайте госзакупок. Конкурс завершен, и через неделю подрядчики приступят к работам. Как рассказали в городском акимате, скульптуры художественной резки с внутренней подсветкой должны появится в пяти частях города, сообщает телеканал "Астана".

В данную сумму входит 5 горок, также ледяные фигуры в количестве 44 штуки, также световое оформление и различные конструкции изо льда", - поделились планами в отделе ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог Петропавловска.


Но многие горожане назвали такую "заботу" бессмысленной тратой бюджетных денег.

Тем более что из-за уже регулярных порывов на сетях "ледовые фигуры" то и дело возникают на улицах города", - говорится в материале.


Местные жители считают, что есть другие проблемы, на решение которых можно направить средства, например на отопление.

Нерационально. Зря тратят такие деньги. Не надо… Праздник закончится, и все снесут. Наверное, уже хватит делать шоу в Казахстане. Давайте просто сделаем какой-нибудь результат. Чтобы каждый день ходить и смотреть - вот, мы в этом году сделали вот это", - высказались горожане.



Напомним, накануне ночью в Петропавловске произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Администрация города обещала организовать подвоз воды жителям, оставшимся без водоснабжения.

Вчера в кулуарах правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал, что в стране 17 энергообъектов нуждаются в незамедлительном ремонте.

Опять дело по форме собственности, кто это должен делать: частники, которые владеют станциями, наверное, они, там, где государство владеет, - государственный бюджет", - ответил Акчулаков.


Ранее он рассказал, что аварию в Экибастузе можно было избежать, оказав своевременное финансирование.
 

Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"

13.12.2022, 08:38 71101
Новый "Аватар" стал претендентом на "Золотой глобус"
Фото: geekville.ru
Премьера фильма состоится 16 декабря
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Лос-Анджелесе объявили номинантов 80-й премии "Золотой глобус-2023".

Претендентами на "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" стали фильмы: "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Тар" Тодда Филда, и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, сообщает Lenta.ru.

В номинации "Лучшая драматическая актриса" представлены: Кейт Бланшетт ("Тар"), Оливия Колман ("Империя света"), Виола Дэвис ("Королева-воин"), Ана де Армас ("Блондинка") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

На награду в номинации "Лучший драматический актер": будут претендовать Остин Батлер ("Элвис"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Хью Джекман ("Сын"), Билл Найи ("Живой") и Джереми Поуп ("Инспекция").

За звание лучшего драматического сериала поборются проекты: "Лучше звоните Солу", "Корона", "Дом дракона", "Озарк" и "Разделение".

Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

В 2021 году главную награду кинопремии получил драматический фильм "Власть пса" режиссера Джейна Кэмпиона с актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.


Напомним, 16 декабря на мировые экраны выйдет вторая часть "Аватар: Путь воды". В Казахстане фильм можно будет посмотреть и на казахском языке.

С 25 сентября на экраны кинотеатров в казахском дубляже уже вышел первый фильм. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в Facebook, сообщил, что цель переиздания оригинала приурочена к выходу второй части "Аватар: Путь воды", которая, как ожидается, станет самым знаковым фильмом следующего десятилетия.

Казахстанская творческая группа дубляжа провела качественную работу по переводу текста фильма на казахский язык, его локализации и озвучиванию", - сообщил Даурен Абаев, отметив, что Минкультуры намерено и дальше увеличивать прокат картин на казахском языке.

 

 

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