Гибель на "тарзанке": депутаты требуют призвать к ответственности чиновников, контролирующих техсостояние аттракционов

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - После трагедии на аттракционе в Караганде депутаты мажилиса призвали привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль технического состояния аттракционов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутат мажилиса Артур Платонов в своем депзапросе отметил, что в Казахстане требования к аттракционам установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов".

Он пояснил, что, согласно этим положениям, требования должны быть определены на национальном уровне. Кроме того, Министерством торговли и интеграции, утвержден и введен в действие национальный стандарт. Также внесены изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", где контроль безопасной эксплуатации аттракционов закреплен за местными исполнительными органами.

Аттракционы подлежат постановке на учет до получения допуска в установленном порядке... Однако, это де-юре… Де-факто же при расследовании трагических случаев практически везде - грубые нарушения правил установки и эксплуатации! Местные власти, от греха подальше, как правило, заявляют, что они разрешения на установку не давали, объект не на балансе, еще с советских времен остался, и прочие отговорки. А то, что творится, вероятно, узнают после происшествий?! И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей", - задается вопросом депутат.

Кроме того, по его словам, нет учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов.

Даже там, где выданы технические свидетельства, они не регистрируются, а специалиста, наблюдающего за безопасной эксплуатацией аттракционов, назначают приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. То есть фактически проверяют сами себя, что во многом является профанацией", -заявил мажилисмен.

Он подчеркнул, что аттракционы должны быть поставлены учет.

Но сколько объектов по стране не состоит на учете? Сколько было проверено созданными, как предписывает регламент, комиссиями? Во всех ли подобных комиссиях присутствует должностное лицо местных исполнительных органов, реально отвечающее за происходящее? На все ли аттракционы созданы необходимые акты?" - спрашивает депутат.

Помимо этого, продолжил Платонов, национальным стандартом предусмотрено полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование в течение всего срока эксплуатации аттракционов.

Но где эти предписания четко исполняют? Фактически, несмотря на созданную нормативную базу, ситуация по всей стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные оправдания чиновников о том, что к ним никто за разрешением не приходил, а сами они, похоже, и не заметили", - сказал он.

В связи с вышеизложенным депутат просит обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей и взрослых, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания, во избежание дальнейшего повторения трагедий.

Также он требует привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль данной сферы и предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону, с указанием конкретных должностных лиц, определенных акиматом.