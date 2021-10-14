Гибель на "тарзанке": депутаты требуют призвать к ответственности чиновников, контролирующих техсостояние аттракционов

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - После трагедии на аттракционе в Караганде депутаты мажилиса призвали привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль технического состояния аттракционов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат мажилиса Артур Платонов в своем депзапросе отметил, что в Казахстане требования к аттракционам установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов".
Он пояснил, что, согласно этим положениям, требования должны быть определены на национальном уровне. Кроме того, Министерством торговли и интеграции, утвержден и введен в действие национальный стандарт. Также внесены изменения в закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", где контроль безопасной эксплуатации аттракционов закреплен за местными исполнительными органами.
Аттракционы подлежат постановке на учет до получения допуска в установленном порядке... Однако, это де-юре… Де-факто же при расследовании трагических случаев практически везде - грубые нарушения правил установки и эксплуатации! Местные власти, от греха подальше, как правило, заявляют, что они разрешения на установку не давали, объект не на балансе, еще с советских времен остался, и прочие отговорки. А то, что творится, вероятно, узнают после происшествий?! И кто тогда обязан нести ответственность за гибель и увечья людей", - задается вопросом депутат.
Кроме того, по его словам, нет учета и контроля за порядком проведения предсезонных и плановых проверок аттракционов.
Даже там, где выданы технические свидетельства, они не регистрируются, а специалиста, наблюдающего за безопасной эксплуатацией аттракционов, назначают приказом владельца аттракционов или эксплуатирующей организации. То есть фактически проверяют сами себя, что во многом является профанацией", -заявил мажилисмен.
Он подчеркнул, что аттракционы должны быть поставлены учет.
Но сколько объектов по стране не состоит на учете? Сколько было проверено созданными, как предписывает регламент, комиссиями? Во всех ли подобных комиссиях присутствует должностное лицо местных исполнительных органов, реально отвечающее за происходящее? На все ли аттракционы созданы необходимые акты?" - спрашивает депутат.
Помимо этого, продолжил Платонов, национальным стандартом предусмотрено полное, периодическое и частичное техническое освидетельствование в течение всего срока эксплуатации аттракционов.
Но где эти предписания четко исполняют? Фактически, несмотря на созданную нормативную базу, ситуация по всей стране не изменилась, мы видим безответственность, которая приводит к гибели детей и взрослых. И слышим наивные оправдания чиновников о том, что к ним никто за разрешением не приходил, а сами они, похоже, и не заметили", - сказал он.
В связи с вышеизложенным депутат просит обеспечить системный контроль на всех уровнях, с назначением персональной ответственности за безопасность детей и взрослых, за качество оборудования и его своевременного технического обслуживания, во избежание дальнейшего повторения трагедий.
Также он требует привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль данной сферы и предоставить данные о лицензировании аттракционов по каждому региону, с указанием конкретных должностных лиц, определенных акиматом.
В Алматинской области рушится новая школа за два миллиарда тенге
14.10.2021, 10:03 24787
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ОКТЯБРЯ - Родители школьников села Даулет в Алматинской области опасаются, что новая школа, построенная два года назад, может рухнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В селе Даулет Алматинской области разрушается новая школа. Это единственная школа в селе, она рассчитана на 300 мест, но учеников в ней в два раза больше, сообщает "31 Канал".
Дочка рассказала, что во время урока на заднюю парту возле ее одноклассницы обвалилась часть потолка. Хорошо, что не на голову. Потом детей перевели в другой кабинет", - рассказывает местная жительница.
Когда строили школу, я видела, что там внизу была вода. Тогда мы забили тревогу, но нас не пускали внутрь. Пусть расскажут, сколько денег куда выделено", - рассказала сельчанка Жанар Ислямова.
В репортаже говорится, что школу в Талгарском районе сдали два года назад. На нее было выделен 1 миллиард 800 тысяч тенге. В прошлом году поднялись грунтовые воды, на стенах появились трещины.
В акимате Талгарского района считают, что виной всему природное явление, которое было невозможно предугадать. Проблемные места планируют отремонтировать.
Подрядная организация полностью сняла кафель с первого этажа. После того, как снизу сделали армированную стяжку, его выкладывают заново. Участки, где стены дают осадку, полностью переделывают. Мы подаем в суд на технадзор, автора и подрядчика", - рассказал начальник отдела строительства акимата Талгарского района Женис Искаков.
Укрепительные работы планируют закончить к концу октября. И хотя в акимате Талгарского района уверяют, что подрядчики гарантируют безопасность, сама подрядная организация от такой ответственности отказалась.
Я такой гарантии не дам. Единственный выход - проводить обследование, отводить грунтовые воды и делать дренаж. Когда мы рыли котлован, вода себя нигде себя показала", - уверяет учредитель ТОО "Еламан", генподрядчик Ергали Миразов.
Подрядчик добавил, что грунтовые воды продолжают заливать нижнюю часть школы. Планируется укрепить полы.
Чтобы определить виновного в произошедшем, идут судебные разбирательства. Родители просят независимых экспертов проверить процесс ремонта, а детей пока вернуть в старую школу.
В большинстве областей Казахстана ожидается погода без осадков
14.10.2021, 08:14 38233
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков. На западе, юге, юго-востоке и востоке страны ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке Казахстана туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
На востоке Кызылординской области, на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области, а также на юге Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
В горных районах Туркестанской области, днем в Мугалжарском районе Актюбинской области и юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере и западе Северо-Казахстанской области, на северо-востоке и юге Восточно-Казахстанской области, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение
13.10.2021, 21:21 85915
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 октября на северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на северо-западе и северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром 14 октября на севере Акмолинской области ожидается туман.
14-16 октября в центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.
14 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду.
14 октября на севере, западе, 15 октября на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.