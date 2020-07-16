Глава горздрава Нур-Султана ушла с должности

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Сауле Кисикова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Исполняет обязанности главы управления общественного здравоохранения заместитель - Рустемова Алия Шайзадаевна", - сообщили Sputnik Казахстан в ведомстве.

Сауле Кисикова перешла на другую должность, какую именно - не уточняется.

Алия Рустемова окончила Алматинский государственный мединститут в 1992 году, Казахский научно-исследовательский институт (2000), Медицинский университет в Кыргызстане (2013). Доктор медицинских наук. Общий стаж работы - 27 лет. Стаж работы на руководящих должностях - 13 лет.

Трудовую карьеру начинала в 90-х врачом-терапевтом Талгарской районной больницы. Позже в разные годы трудилась заместителем начальника управления здравоохранения Алматы, заместителем руководителя департамента охраны общественного здоровья в Петропавловске, заместителем главы департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане (Нур-Султану).

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