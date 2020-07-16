Система Orphus

Глава горздрава Нур-Султана ушла с должности

15.07.2020, 16:37 14365
Глава горздрава Нур-Султана ушла с должности
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Сауле Кисикова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.
 

Исполняет обязанности главы управления общественного здравоохранения заместитель - Рустемова Алия Шайзадаевна", - сообщили Sputnik Казахстан в ведомстве.

 
Сауле Кисикова перешла на другую должность, какую именно - не уточняется.
 
Алия Рустемова окончила Алматинский государственный мединститут в 1992 году, Казахский научно-исследовательский институт (2000), Медицинский университет в Кыргызстане (2013). Доктор медицинских наук. Общий стаж работы - 27 лет. Стаж работы на руководящих должностях - 13 лет.
 
Трудовую карьеру начинала в 90-х врачом-терапевтом Талгарской районной больницы. Позже в разные годы трудилась заместителем начальника управления здравоохранения Алматы, заместителем руководителя департамента охраны общественного здоровья в Петропавловске, заместителем главы департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Астане (Нур-Султану).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая