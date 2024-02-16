15.02.2024, 18:14 39481
Глава КТЖ озвучил размер своей зарплаты
Сауранбаев рассказал о зарплатах сотрудников компании
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казахстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената озвучил размер своей зарплаты, передает корреспондент агентства.
У меня заработная плата - 1 миллион тенге. По тем выплатам, которые нам выплачивают, - там балльная система, у каждого разные, сейчас, к сожалению, эту сумму я не могу назвать", - заявил Сауранбаев.
Он отметил, что премии членам правления не выплачивают, но есть бонусы по итогам года.
Также председатель правления "Казахстан темір жолы" рассказал о зарплатах сотрудников компании.
По его словам, монтер пути пятого разряда, человек без высшего образования получает от 450 до 520 тысяч тенге. В декабре с учетом премиальных - 750 тысяч тенге.
У нас более 600 подразделений в компании. Мангистауцы поднимают вопрос повышения зарплаты на 50-100%. Представляете, чтобы так поднять им зарплату, я деньги откуда возьму? Эти же деньги должны быть в тарифе. А если нет, то от перевозки грузов", - добавил глава КТЖ.
Напомним, в августе прошлого года сотрудники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети вышли на забастовку. Рабочие требовали повысить им зарплаты.
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16.02.2024, 17:55 1841
В Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз
Количество посетителей из КНР выросло с 18 тысяч до 217 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз после введения взаимного безвизового режима между странами, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года, количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз с 18 тысяч до 217 тысяч", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, сейчас в Казахстане действует безвизовый режим с 82-мя странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия.
Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов", - добавил он.
Напомним, в ноябре прошлого года вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
16.02.2024, 14:56 5086
В Талдыкоргане бюджетников принуждали выходить на утреннюю зарядку по выходным
Областной общественный совет области в целях пропаганды здорового образа жизни решил проводить по субботам "дни здоровья"
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Талдыкорган. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане поднялся скандал из-за привлечения работников бюджетной сферы к массовой утренней зарядке.
В руководстве у бюджетников считают, что собирать подчиненных в субботу по утрам прыгать на площади весело, а вот подчиненные полагают, что их никто не имеет права принуждать заниматься зарядкой в их выходной", - информирует издание "Sputnik Казахстан".
Областной общественный совет области в целях пропаганды здорового образа жизни решил проводить по субботам "дни здоровья".
Участие якобы добровольное, отмечает издание.
16.02.2024, 10:17 12276
Сильный снегопад в Алматы: в полиции призывают к осторожности на дорогах Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в пятницу в Алматы начался сильный снег. В связи со снегопадом и гололедом полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности.
Уважаемые жители и гости города Алматы! Призываю вас к усилению мер безопасности. Осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы между тем перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Асхат Кулбаев.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы утром и днем ожидаются сильные осадки, гололед, температура воздуха составит 0, -2 с дальнейшим понижением, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В выходные ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 мороза, сообщили синоптики.
Напомним, в Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог.
Дополнено, 16.02.2024, 12.49
Из-за сильного снегопада в аэропорту Алматы отменены 12 рейсов.
В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов, все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
16.02.2024, 08:33 14781
В Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог в 16 областях, передает корреспондент агентства.
По состоянию на 07.00 16 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях", - сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
На автодорогах республиканского значения задействованы 141 единица техники и 196 человек.
По данным МЧС РК, в течение последних 24 часов из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе Абайской области возникло скопление 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и 1 автобуса.
Кроме того, спасательные операции проводятся на дорогах в Акмолинской области. В 23.25 с автодороги Екатеринбург - Алматы в пункт обогрева в Атбасар эвакуирован 71 человек.
По данным синоптиков Казгидромета, сегодня на юго-западе, востоке РК ожидается снег, на востоке страны ночью - сильный снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки, временами сильные (преимущественно снег), метель. По Казахстану также ожидается усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе - туман, в южной половине - гололед.
15.02.2024, 20:45 36011
По-человечески ректор должен уйти - сенатор об утечке конфиденциальной информации в вузе Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность, сообщает Press.kz.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
Ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет имени аль-Фараби в связи с распространением конфиденциальной информации о студентках. Также Минцифры просит студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных.
14.02.2024, 19:13 88561
Список студенток-девственниц: в Минцифры обратились к пострадавшим девушкам
Фото: freepik.com
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет имени аль-Фараби в связи с распространением списка студенток-девственниц.
В указанном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. На сегодняшний день министерством направлен запрос в КазНУ имени аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу", - сообщили в МЦРИАП РК
Также Минцифры просит студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием списка студенток-девственниц. Он заявил, что "виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства".
По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование по распространению персональных данных.
УП Бостандыкского района 14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование по статье 147, часть 5, УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени аль-Фараби. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби - Жансеит Туйменбаев. В разные годы занимал должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ; министра образования и науки; акима Туркестанской области; заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.
В 2023 году по итогам международного рейтинга QS Asia University Rankings КазНУ занял лидирующую позицию в Казахстане и вошел в топ-4 лучших в рейтинге среди азиатских университетов.
В ноябре 2023 года Жансеит Туйменбаев ознакомил президента с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в 2024 году отметит свое 90-летие.
14.02.2024, 15:46 96976
Гибель двухлетнего малыша в клинике Алматы: депутаты обеспокоены растущей численностью псевдоврачей
Фото: Pixabay
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурымова предложила усилить контроль за рекламой медицинских услуг в социальных сетях, передает корреспондент агентства.
Озвучивая свой депутатский запрос, депутат напомнила, что в конце прошлого года в Алматы скончался двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно, в результате отравления организма отказали все жизненно важные органы и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы.
Одномоментный прием 22 и более лекарственных препаратов не может выдержать даже взрослый человек, не говоря о детском организме. Причем данная клиника в настоящее время продолжает работать (...) В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно, и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа - 400 тысяч тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам", - рассказала Гульдара Нурымова.
Она отметила, что в медицинских вузах учат будущих врачей не допускать полипрагмазии, не назначать более пяти лекарственных препаратов.
Также она рассказала, что недавно в реанимационное отделение 2-й городской больницы города Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования, без сертификата специалиста и без наличия государственной лицензии.
Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало", - заявила Нурымова.
Кроме того, в Таразе псевдохирурги-мошенники провели девять незаконных пластических операций в частном салоне. В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, асимметрии век, спазматических болей в области живота, дисфункции конечностей и изменения формы околоушных раковин.
К сожалению, в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы, и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных заманивающих реклам (...) Куда смотрят контролирующие органы: департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов правоохранительные органы?" - задалась вопросом мажилисмен.
Учитывая сложившуюся проблему, депутаты считают необходимым обеспечить контроль за объявлениями в социальных сетях, рекламирующими оказание медицинских услуг, а также усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности.
14.02.2024, 14:43 100281
Заставлять банки и сотовых операторов возмещать ущерб жертвам мошенников предлагают в Казахстане
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе поднял тему роста и слабой раскрываемости мошенничеств, совершаемых в интернет-пространстве, передает корреспондент агентства.
Ссылаясь на данные аналитиков, депутат сообщил, что только в 2022 году мошенники причинили жителям Казахстана ущерб на сумму 95,8 млрд тенге - это на 88,3% больше, чем в 2021 году.
Почти половина преступлений совершается в интернет-пространстве. В связи с низким уровнем раскрываемости данной категории уголовных дел материальный ущерб возмещен лишь 2,5% потерпевшим. Есть основания предполагать, что киберпреступления совершаются мощными профессиональными международными ОПГ из-за рубежа", - подчеркнул Магеррам Магеррамов.
Он обратил внимание, что практически каждый взрослый казахстанец получал подозрительные звонки от телефонных мошенников, которые владеют персональными и банковскими данными своих жертв, проинформированы об их месте работы и родственных связях. Только за 2023 год, по данным МВД, было заблокировано свыше 43 млн звонков в Казахстан с подменных номеров.
Депутат рассказал, что одним из инструментов кибермошенничества является также использование платежных систем третьих лиц - ИП, которые незаконно передаются мошенникам в так называемую аренду самими владельцами платежных систем.
Мошенники, действуя от имени ИП, не оказывая фактически никаких услуг, выставляют своим жертвам счета на оплату, в последующем имея доступ к платежным системам и банковским счетам ИП, похищают полученные денежные средства. Многие казахстанцы ошибочно рассматривают сдачу в "аренду" своих ИП и телефонных номеров как источник пассивного дохода и регистрируют ИП без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, вовлекаясь тем самым в мошеннические схемы", - разъяснил мажилисмен.
Данные факты позволяют предположить, что граждане Казахстана находятся под мощнейшей и тотальной кибератакой мошенников, вовлекающих казахстанцев в их преступные схемы, подчеркнул он.
Депутат убежден, что текущих мер борьбы правительства и правоохранительных органов с киберпреступлениями недостаточно. В силу отсутствия действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений на сегодняшний день имеет место колоссальная нагрузка на правоохранительные органы и судебную систему.
В связи с этим депутаты предлагают возложить на банки второго уровня и сотовых операторов ответственность за совершаемые с помощью их инфраструктуры мошеннические схемы в виде возмещения ущерба пострадавшим.
Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству", - полагает депутат.
Кроме того, добавил мажилисмен, МВД необходимо предпринять оперативные меры по вопросам закредитованности граждан и незамедлительно отрегулировать вопросы привлечения к уголовной ответственности дропперов, благодаря которым мошенники похищают и отмывают деньги обманутых в результате интернет-мошенничества казахстанцев, и начать работу по созданию действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений.
Напомним, в Казахстане запустят систему выявления подозрительных денежных операций.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?