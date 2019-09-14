Глава Кызылординской области открыл личную страницу в популярной соцсети

Кызылорда. 13 сентября. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков открыл личную страницу в социальной сети Facebook, передает Kazakhstan Today.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев поручили нам установить открытый диалог между государством и обществом. В этой связи я, мои заместители, руководитель аппарата, советники, акимы города и районов, руководители управлений, открыв страницы в социальных сетях, устанавливаем контакт с населением. До этого я зарегистрировался в Твиттере , где знакомлюсь с новостями, мнениями и предложениями. Учитывая большую популярность в обществе этой сети, сегодня открыл свою страницу", - написал Куанышбек Искаков в Facebook.

По словам главы региона, его личный аккаунт станет площадкой для обсуждения общих проблем, обмена мнениями и предложениями, сообщает официальный сайт акимата Кызылорды.

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