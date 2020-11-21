Глава Минздрава прокомментировал видео о поведении прокуроров во время проверки медучреждений в Северном Казахстане

Петропавловск. 20 ноября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал видеоролик , на котором сотрудники прокуратуры неподобающим образом вели себя во время проверки медицинского учреждения в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Хотелось бы прокомментировать ситуацию с видеороликом, размещенным в социальных сетях, где сотрудники правоохранительных органов проверяют одно из медицинских учреждений в СКО. По данному факту Министерство здравоохранения обратилось в прокуратуру СКО, руководство которого информировало меня о том, что действительно данный инцидент имел место и по данному факту прокурором области назначено и проводится служебное расследование", - написал министр на своей странице в Фейсбуке.





Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения очень чутко реагирует на подобные инциденты и примет все меры по защите прав медицинских работников.

Учитывая всю сложность работы по борьбе с коронавирусом и напряженный труд врачей и работников правоохранительных органов по обеспечению эпидемиологической стабильности в стране, хочу пожелать всем терпения и крепкого здоровья!", - резюмировал министр.





Отметим, что на видео, которое сняли сами проверяющие, сотрудники прокуратуры ведут себя некорректно и неуважительно. Их поведение возмутило не только министра, но и многих казахстанцев.

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