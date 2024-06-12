Глава Минздрава считает, что ей известно об отсутствии проблем у граждан со сменой часового пояса
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве поделилась своим видением влияния смены часового пояса на здоровье казахстанцев.
По ее словам, вопрос установления единого часового пояса обсуждался на протяжении нескольких лет с привлечением научных центров страны. Данное решение было принято на основе научных данных.
Мы не наблюдаем наплыва пациентов в медорганизации после смены часового пояса. Поэтому, есть основания полагать, что это не повлекло негативных последствий для здоровья граждан", - убеждена Альназарова.
Напомним, петиция за возвращение прежнего часового пояса в Казахстане собрала 50 тысяч подписей и принята на рассмотрение Министерством торговли и интеграции РК.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
Перевод стрелок на час назад осуществили в Казахстане в ночь на 1 марта.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Кроме того, не на всех гаджетах произошло автоматическое обновление времени. Некоторым пользователям пришлось настраивать время вручную либо перезагружать устройства. Кому-то так и не удалось настроить правильное время. Также из-за смены часового пояса произошел сбой в работе столичного аэропорта.