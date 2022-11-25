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Глава МНЭ прокомментировал предложение о снижении порога изъятия пенсионных накоплений

24.11.2022, 14:23 17776
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената прокомментировал предложение депутата Аманжана Жамалова о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
 

Мое отношение к этому - я против, потому что, когда делались расчеты при первой волне снятия пенсионных отчислений, там были проведены определенные расчеты для того, чтобы обеспечить ту или иную возрастную категорию в будущем пенсиями", - заявил Алибек Куантыров.

 
По его словам, был минимальный порог для ежемесячной пенсии, чтобы можно было на эту пенсию прожить.
 

Поэтому снижение порога, оно, конечно же, простимулирует рост пенсионных изъятий и сильно увеличит риски недостаточности пенсионных платежей для пенсионеров в будущем", - пояснил министр.

 
Ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов озвучил депутатский запрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
 

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Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях

24.11.2022, 21:28 8006
Штормовое предупреждение объявили в четырнадцати областях
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Туркестанской, Жетысуской, Мангистауской, Улытауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах, 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 25 ноября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.
 
Ночью и утром 25 ноября на северо-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, в центре области 15-20 м/с.
 
25 ноября на севере Улытауской области ожидается гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.
 
25 ноября ночью на севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед.
 
25 ноября в центре Кызылординской области ожидается туман.
 
25 ноября в Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, на севере, юго-востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель. На севере, западе, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с.
 
В Астане 25 ноября ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.
 
25 ноября на севере Карагандинской области ожидается временами сильный снег. На севере, востоке, в центре области метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.
 
25 ноября на севере, в центре, на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
25 ноября днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, на северо-востоке области сильный снег. Днем на севере, востоке области метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с.
 
25 ноября днем на большей части Абайской области ожидается снег. Днем на востоке, юге области ожидается метель. На юге области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с.
 
25 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге области сильный снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 25 ноября на юге Павлодарской области ожидается сильный снег, на севере, востоке, юге области метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
 
Ночью 25 ноября на большей части Костанайской области ожидается снег, на востоке области сильный снег, на юге области осадки (снег, дождь). Ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке области метель. На севере области туман. На юге области гололед. Ветер северо-восточный ночью на севере, западе, востоке области, днем на востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.
 

Бьет и кричит: в Жанаозене проверят видео с неадекватным учителем физкультуры

24.11.2022, 16:56 13356
Жанаозен. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене проверят видео, снятое учениками на уроке физкультуры в одной из школ. На нем видно, как учитель бьет ученика по голове, хватает за волосы и пинает другого ученика во время игры.
 
В ролике, распространяемом в Сети, показаны несколько подобных инцидентов, сообщает Lada.kz.
 
Случай взят на особый контроль городского отдела образования.
 

В настоящее время создана специальная комиссия и по итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения", - отметили в ведомстве.


 

Сельского акима уволят в СКО за пьяное вождение без прав

24.11.2022, 16:24 14446
Сельского акима уволят в СКО за пьяное вождение без прав
Фото: pkzsk.info
Петропавловск. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акима Юбилейного сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области Беркута Шекенова решено уволить за пьяное вождение без прав. Такое решение приняли в Петропавловске члены совета по этике.
 

10 октября после возвращения с сельскохозяйственной ярмарки в столице акима сельского округа пригласили на вечерний ужин в придорожное кафе, где вместе с продавцом он выпил немного спиртного. Потом Беркут Шекенов сел за руль служебного автомобиля, но был остановлен сотрудниками полиции района для проверки документов. Вот только таковых у него не оказалось", - сообщает "Петропавловск news".

 
Шекенова признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на 20 суток за управление служебным автомобилем без прав и в состоянии опьянения.
 

Сам Шекенов свою вину признал и раскаялся. Он пояснил, что выпил напиток, считая, что он имеет лечебные свойства, так как страдает язвой желудка. Автомобиль же он просто хотел поставить на место. Время было позднее, на трассе уже никого не было, поэтому чиновник посчитал, что это будет безопасно", - сообщает сайт.

 
Впрочем, чиновников из департамента по делам госслужбы чистосердечное признание акима не растрогало.
 

Мы бьемся над тем, чтобы повысить имидж. А вы своим поведением дискредитируете государственную службу. Мало того что садитесь за руль в нетрезвом состоянии, еще и за руль служебного автотранспорта. Не имеете права управления автотранспортом", - сказала руководитель департамента Елена Степаненко.

 
Чиновник уже имеет ранее наложенное дисциплинарное взыскание в виде замечания, поэтому его порекомендовали уволить. Члены совета по этике проголосовали за это решение единогласно.
 

В Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение

24.11.2022, 12:46 20326
В Казахстане для пользователей республиканских трасс разработано мобильное приложение
Фото: КазАвтоЖол
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальным оператором автодорог республиканского значения в рамках цифровизации трасс разработано мобильное приложение Sapar с возможностью построения маршрута с навигацией в онлайн- и офлайн-режиме, сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".
 
Для повышения уровня информированности участников дорожного движения в приложении функционируют разделы о текущем состоянии автодорог, метеоусловиях, пополнения баланса за проезд по платным участкам дорог.
 

В данном мобильном приложении также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса, которые находятся вдоль республиканских трасс. Пользователи приложения могут оценить качество оказываемых услуг объектами придорожного сервиса", - заявили в пресс-службе.

 
Кроме того, в целях повышения безопасности на автодорогах республиканского значения и улучшения обратной связи с автолюбителями в мобильном приложении Sapar предусмотрены функции быстрого набора call-центра "КазАвтоЖола" и 112.
 

На сегодняшний день приложение доступно на PlayMarket, в скором времени приложение также будет размещено на AppStore", - добавили в компании.

 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

24.11.2022, 08:14 26106
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Атлантический циклон будет определять погоду на большей территории Казахстана - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, северо-западе, севере, юге, юго-востоке усиление ветра, на севере, северо-западе РК - метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке Жетысуской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -4, -6°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: облачно, +9 - +11°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Шымкенте: дождь, +17 - +19°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 

Жительница Степногорска задолжала сыну более 6 млн по алиментам

23.11.2022, 20:38 34426
Жительница Степногорска задолжала сыну более 6 млн по алиментам
Фото: polisia.kz
Кокшетау. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 22 ноября в управление полиции Степногорска в отношении местных жителей поступили заявления о том, что на протяжении длительного времени они, как родители, не исполняют обязанностей по уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области.
 
В первом случае 28-летний мужчина несколько лет уклонялся от уплаты алиментов. Сумма долга составила 2 млн 396 тысяч тенге. Во втором случае женщина, лишенная родительских прав, задолжала своему несовершеннолетнему сыну 6 млн 127 тысяч тенге.
 
В полиции подчеркнули, что главной проблемой, препятствующей взысканию алиментов, является низкий социальный уровень жизни должников и отсутствие постоянного дохода. В настоящее время полицейские устанавливают наличие стабильного дохода должников за период времени невыплат по алиментам.
 
Управлением полиции оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье 139 УК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".
 

Депутат предлагает рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений

23.11.2022, 13:28 41676
Депутат предлагает рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов озвучил депутатский запрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений.
 
По словам депутата, когда создавался Единый накопительный пенсионный фонд в 2013 году, ему были переданы счета всех частных накопительных фондов.
 

Ожидалось, что консолидация позволит более эффективно управлять пенсионными накоплениями, а часть из них даже направить на кредитование реальной экономики. Спустя 9 лет можно сделать грустный вывод, что не получилось ни того, ни другого", - сказал Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании в среду.

 
Он отметил, что доходность ЕНПФ за последние 12 месяцев составила 7,5%, а инфляция уже превысила 18%. То есть реальная доходность отрицательная.
 

Что касается кредитования реальной экономики, то ЕНПФ также не стал источником долгосрочного финансирования. Пенсионные накопления в основном вложены в государственные облигации, ценные бумаги банков и международных финансовых организаций.

 
Мажилисмен напомнил, что в своем послании президент четко дал поручение о демонополизации рынка управления пенсионными активами, а именно "привлечь частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами".
 

Что самое интересное, формально ЕНПФ выполнил поручение президента. Так, ЕНПФ к управлению пенсионными активами привлек 4 управляющие компании. Им в доверительное управление передана смешная сумма в 9 млрд тенге, что составляет менее 1% от всех пенсионных накоплений. На сегодня инвестиционные показатели у них еще хуже, чем у ЕНПФ. К примеру, доходность с начала года у BCC Invest составила (-)0,38%, у Halyk Global Markets - 1,16%, у Jusan Invest - 0,64%, у "Сентрас Секьюритиз" - 2,06%. По сути, это не частные пенсионные фонды, а брокерские компании. Можно уверенно сказать, что поручение президента выполнено формально как по форме, так и по содержанию", - сказал Жамалов.

 
В связи с этим депутат просит правительство совместно с Агентством по финрегулированию рассмотреть возможность реальной демонополизации рынка управления пенсионными активами через их передачу реальным частным пенсионным фондам.
 
Еще одним важным вопросом, по мнению мажилисмена, является предоставление возможности гражданам использовать свои пенсионные накопления.
 

После поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет", - считает он.

 
По мнению депутата, правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, "особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении".
 

Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию", - заключил Жамалов.


Напомним, новые пороги достаточности пенсионных накоплений действуют с 1 апреля текущего года.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

23.11.2022, 08:20 44301
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке - снег.
 

По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке усиление ветра, на востоке, северо-западе РК - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В горных и предгорных районах Жетысуской области, на юге и в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Абайской области ожидается сильный снег.
 
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -10, -12°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, температура воздуха составит +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
Стоит отметить, что осадки в городе продолжались всю ночь с 22 на 23 ноября. В городе лил дождь, в горах выпал снег, на Шымбулаке выпало до 20 см снега.
 
В связи с обильными осадками по городу задействовано 104 дорожных рабочих, 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары.
 

По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности в районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды", - сообщили в городском акимате.

 
В Шымкенте: облачно, температура воздуха днем +14 - +16°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
 
Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях.
 

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