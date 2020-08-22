Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев наградил тяжелоатлета Даурена Рымкулова

Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - В Алматы состоялось награждение спортсмена Даурена Рымкулова за спасение людей, передает Kazakhstan Today.

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре приказом министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева Рымкулов награжден медалью "Ортте корсеткен кайсарлыгы ушын".

Награждение провел начальник департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

От имени министра внутренних дел РК благодарю вас за высокую гражданскую позицию! Неравнодушие, готовность прийти на выручку людям - именно так характеризуется сегодня казахстанская молодежь! Уверен, что именно занятия спортом вселяют уверенность в собственных силах. Желаю дальнейших успехов в спорте и тренерской деятельности. У юных спортсменов будет с кого брать пример".

Напомним, 14 августа, в 21.33, на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о пожаре в Алмалинском районе, в доме 49 по улице Радостовца. Открытым пламенем горели кухня и прихожая квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Еще до прибытия пожарных подразделений Даурен Рымкулов с риском для жизни дважды возвращался в задымленный подъезд, чтобы спасти людей - одного взрослого и четырех детей. По прибытии пожарных расчетов Даурен стал помогать пожарным. Сразу после пожара руководство ДЧС Алматы внесло представление к его награждению.

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