Чемпион-тяжелоатлет спас шестерых детей во время пожара в Алматы

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - В Алматы из горящего дома вывел несколько человек Даурен Рымкулов, многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике, передает Kazakhstan Today.

О подвиге 33-летнего спортсмена в Facebook рассказал музыкант Александр Цой.

Даурен, находясь дома, услышал шум во дворе. Вышел, а в соседнем подъезде в одной из квартир полыхает огонь. Именно в этом подъезде проживает его племянница. Она оказалась заблокированной на балконе сильным пламенем, которое поднималось с нижнего этажа. Даурен бросился в подъезд, но, сделав вдох, чуть не потерял сознание из-за дыма. Он вернулся во двор, в котором уже стали собираться люди. Кто-то подал ему майку и бутылку воды. Он смочил ткань, надел на лицо и поспешил на помощь", - написал Цой.

Когда Даурен вывел племянницу, ему сказали, что на четвертом этаже в одной из квартир остались пятеро детей. Спортсмен снова бросился в дом.

Двигаться пришлось наощупь, потому что весь подъезд уже был в дыму. Он не знал точно, в какой из квартир находятся дети, поэтому стучал во все двери, и ему открыли испуганные и заплаканные подростки. Он вывел всех пятерых. В этот момент приехали пожарные и скорая помощь. Даурен еще начал помогать пожарным разворачивать шланги для тушения. Через час пожар был локализован. Никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась. Каждый раз я не перестаю удивляться, как же много у нас хороших и смелых людей, готовых в любую минуту прийти на помощь", - поделился музыкант.

Он также сообщил, что отец Даурена, Амангельды Рымкулов, также является спортсменом, мастером спорта по тяжелой атлетике и тренером.

Об этом случае в Facebook также рассказала сестра Даурена, которая благодарит его за спасение дочери. Сандугаш Рымкулова говорит, что вместе с ним детей выводили еще несколько парней, в том числе, и другой ее брат. По ее словам, ЧП случилось в одном из домов по улице Радостовца.

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