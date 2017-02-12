Глава Счетного комитета скоропостижно скончался

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Глава Счетного комитета скоропостижно скончался12.02.2017
Общество  11:48

Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Глава Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин скоропостижно скончался сегодня ночью, сообщили в ведомстве.

"Сегодня ночью на 57-м году жизни скоропостижно скончался председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин. Причина смерти - острая сердечная недостаточность", - проинформировали в Счетном комитете.

Джанбурчин родился 2 июля 1960 года в Актюбинской области. Был женат, имел троих детей.

В 1982 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ) по специальности "экономист-математик".

В разные годы работал консультантом Высшего экономического совета при президенте РК. заместителем руководителя Совета экономических консультантов при президенте РК, национальным директором бюро Комиссии Европейских сообществ в Казахстане, заместителем акима Алматы, заместителем министра обороны РК по экономике и финансам, заместителем секретаря Совета безопасности РК.

С сентября 2009 года - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан - заведующий секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан.

15 января 2014 года указом главы государства назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Награжден орденом "Курмет" (2005), орденом "Барыс" III степени (2012), 10 юбилейными и ведомственными медалями, в том числе медалями Российской Федерации и Республики Беларусь.
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