Главную елку страны зажгли в Астане   

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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 18 декабря, в 20.00 в Астане зажгли главную елку страны. Ее высота составляет 25 метров. Елку впервые установили рядом со стадионом "Астана Арена".





В этом году елка имеет естественную форму, по бокам - новогодняя шаль, на ней порядка 3 тысяч игрушек и очень много гирлянд.





Церемонии зажжения новогодних елок прошли по всему городу, создавая праздничное настроение и наполняя улицы атмосферой зимней сказки.



