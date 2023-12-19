Главную новогоднюю елку зажгли в Астане  

На Новый год при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе в Казахстане отмечают Новый год и православное Рождество.





На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.





При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.





7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.





Всего в январе при пятидневной рабочей неделе 21 рабочий и 10 выходных дней.