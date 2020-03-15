Главный санитарный врач Алматы находится на карантине

Молдагасимовой уже провели все исследования, по результатам которых коронавирус не обнаружен. Ее отправили домой под наблюдение медиков.
Она была одним из контактных лиц, были проведены такие же стандартные мероприятия. Она была изолирована самостоятельно, позже - госпитализирована. При получении отрицательных результатов отпущена под домашнее наблюдение", - прокомментировала заместитель главы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова.
Как сообщил глава управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев, состояние трех пациентов с коронавирусной инфекцией удовлетворительное.
У одного пациента состояние оценивается как средней степени тяжести. Он прибыл чартерным рейсом", - уточнил Абилдаев.
Всего на карантине в Алматы по категории 1А находятся 606 человек. На данный момент разыскиваются все контактные лица, прибывшие из Москвы 10 марта вместе с четвертым зараженным, пишет портал InAlmaty.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства