Главный санитарный врач Алматы разъяснила причину поиска 488 человек

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова прокомментировала информацию о якобы поисках КНБ и полицейскими людей, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

488 человек - это лица, которые подлежат медицинскому наблюдению согласно разделению по категориям. Это не означает, что они все имели контакты с зараженными или имеющими подозрения на коронавирус", - сказала Айзат Молдагасимова.

Она уточнила, что данные лица не являются контактными с больными и не подлежат изоляции. Тем не менее работы по их поиску и медицинскому наблюдению продолжаются.

Напомним, с 10 февраля текущего года прибывающие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, подлежат наблюдению медицинскими сотрудниками и контролю на предмет появления катаральных явлений.

А. Молдагасимова также сообщила о работе с лицами, контактировавшими с зараженными коронавирусом.

Всего 68 человек, прибывших с гражданкой из Германии, имеющей положительный результат коронавирусной инфекции. Ведутся работы по изоляции в инфекционный стационар указанных лиц как контактных с заболевшей", - сказала она.





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