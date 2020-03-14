Полиция и КНБ разыскивают в Алматы людей, имевших контакт с зараженным COVID-19

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Сотрудниками КНБ и полицейскими разыскиваются 24 человека, которые контактировали с зараженным коронавирусом , передает Kazakhstan Today.

С человеком, который прилетел 9 марта из Франкфурта, в самолете было 68 человек. Мы выяснили, что четверо вылетели в другие страны, 40 уже нашли, из них 11 человек госпитализированы. Остальные на стадии розыска. Это 24 человека. Завтра к утру найдём всех, чтобы госпитализировать их", - сказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Как сообщает КТК , в Алматы тестирование проводят три лаборатории, которые выдают результаты в течение 3-4 часов.

С 24 февраля по 13 марта в Алматы из стран, неблагополучных по коронавирусу, прибыли 11 340 человек. Найдены и находятся под контролем медицинских работников 10 852 человек - 95,7%. Данные ненайденных лиц переданы в службу миграции, полицию и КНБ", - сказал Абилдаев.

По его словам, контактных намного больше.

Мы выясняем, кто в тот день прибыл в аэропорт Алматы. Этот круг расширяется, там может быть не только 68 человек, а больше", - сказал он.

В Алматы для лечения лиц, у которых выявлен вирус, развернуты койки в двух стационарах - Городской взрослой инфекционной больнице, Городской детской инфекционной больнице, а также в медцентре №1 на 250 коек.

Три медорганизации обустроены для госпитализации контактных лиц плюс еще 4 будут организованы на 1500 коек. Еще будут развернуты дополнительно койки на 3 тысячи человек", - сказал руководитель управления общественного здоровья Алматы.

Отмечается, что 73,5 млн тенге выделено из республиканского бюджета для снабжения масками. Из городского выделено 94,5 млн тенге для приобретения лекарств и спецодежды медиков.

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