Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Главой АО "Казтелерадио" назначен Аскар Нурумжанов, передает Kazakhstan Today.

Председателем правления АО "Казтелерадио" назначен Аскар Муканметжанович Нурумжанов", - сообщается на сайте компании.

Нурумжанов родился в 1972 году в Алматы. В 1999 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономика и менеджмент", в 2009 году Международную академию бизнеса по программе MBA в Алматы, а в 2014 Международную бизнес-школу по программе DBA, имеет академическую степень "доктор делового администрирования".

Трудовую деятельность начинал ведущим специалистом службы внутреннего аудита и учетной политики в АО "Казахтелеком" (Алматы), затем работал ведущим специалистом финансового департамента. С 2003 года являлся заместителем директора финансового департамента, а с 2006 по 2016 годы занимал должность генерального директора Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций.

С 2016 по 2017 годы Нурумжанов работал директором департамента информационных технологий Национального банка РК, а в 2018-2019 годах занимал должность первого заместителя председателя правления АО РТРК "Казахстан".

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