Система Orphus

Главой АО "Казтелерадио" назначен Аскар Нурумжанов

06.01.2020, 12:19 7642
Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Главой АО "Казтелерадио" назначен Аскар Нурумжанов, передает Kazakhstan Today.
 

Председателем правления АО "Казтелерадио" назначен Аскар Муканметжанович Нурумжанов", - сообщается на сайте компании.

 
Нурумжанов родился в 1972 году в Алматы. В 1999 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономика и менеджмент", в 2009 году Международную академию бизнеса по программе MBA в Алматы, а в 2014 Международную бизнес-школу по программе DBA, имеет академическую степень "доктор делового администрирования".
 
Трудовую деятельность начинал ведущим специалистом службы внутреннего аудита и учетной политики в АО "Казахтелеком" (Алматы), затем работал ведущим специалистом финансового департамента. С 2003 года являлся заместителем директора финансового департамента, а с 2006 по 2016 годы занимал должность генерального директора Акмолинской областной дирекции телекоммуникаций. 
 
С 2016 по 2017 годы Нурумжанов работал директором департамента информационных технологий Национального банка РК, а в 2018-2019 годах занимал должность первого заместителя председателя правления АО РТРК "Казахстан".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая