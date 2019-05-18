Главу департамента полиции Атырауской области уволят за нарушение служебной этики - МВД

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По вызвавшим общественный резонанс фактам, касающимся начальника департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева, в регион была направлена комиссия Министерства внутренних дел во главе с заместителем министра А. Калайчиди. Комиссией рассмотрены результаты служебного расследования, выявившего нарушение Дуйсембаевым служебной этики. По результатам служебного расследования министром внутренних дел принято решение о внесении представления в администрацию президента Республики Казахстан об освобождении Дуйсембаева от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе МВД.
Кроме того, освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Также заместителем министра проведено оперативное совещание с личным составом по вопросам соблюдения служебной дисциплины и законности", - отметили в пресс-службе.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расследовать "нескромное поведение" главы департамента полиции Атырауской области.
Расследование связано с видео, на котором якобы начальник Атырауского ДП под аплодисменты людей, в том числе в полицейской форме, вскакивает на лошадь. В описании к видео говорится, что лошадь ему подарил бизнесмен.
Вместе с тем имя Дуйсембаева ранее уже упоминалось в другой скандальной истории, когда начальник ДВД Атырауской области был замечен в казино.
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