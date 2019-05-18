Главу департамента полиции Атырауской области уволят за нарушение служебной этики - МВД

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Атырау. 17 мая. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана завершило расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева, обратившего на себя внимание президента страны своим нескромным поведением, передает Kazakhstan Today.

По вызвавшим общественный резонанс фактам, касающимся начальника департамента полиции Атырауской области Дуйсембаева, в регион была направлена комиссия Министерства внутренних дел во главе с заместителем министра А. Калайчиди. Комиссией рассмотрены результаты служебного расследования, выявившего нарушение Дуйсембаевым служебной этики. По результатам служебного расследования министром внутренних дел принято решение о внесении представления в администрацию президента Республики Казахстан об освобождении Дуйсембаева от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе МВД.

Кроме того, освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Также заместителем министра проведено оперативное совещание с личным составом по вопросам соблюдения служебной дисциплины и законности", - отметили в пресс-службе.

Расследование связано с видео, на котором якобы начальник Атырауского ДП под аплодисменты людей, в том числе в полицейской форме, вскакивает на лошадь. В описании к видео говорится, что лошадь ему подарил бизнесмен.

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