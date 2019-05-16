Токаев поручил расследовать "нескромное поведение" главы ДП Атырауской области

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расследовать "нескромное поведение" главы департамента полиции Атырауской области, передает Kazakhstan Today.

Е. Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением. Будут приняты строгие меры", - написал Токаев в Twitter .

Накануне в МВД Казахстана сообщили, что ведомство с выездом на место начало служебное расследование по опубликованным в соцсетях видеоматериалам, связанным с начальником ДП Атырауской области Дуйсембаевым.

Расследование связано с видео, на котором якобы начальник Атырауского ДП под аплодисменты людей, в том числе в полицейской форме, вскакивает на лошадь. В описании к видео говорится, что лошадь ему подарил бизнесмен.

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