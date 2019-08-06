Главу Павлодарской области возмутили горы мусора, оставленные отдыхающими у реки

Павлодар. 5 августа. Kazakhstan Today - Акима Павлодарской области Булата Бакауова возмутили горы мусора, оставленные отдыхающими у реки Усолки, передает Kazakhstan Today.

Буквально в субботу тысячи павлодарцев вышли на уборку города. Всего в рамках акции #Birge#TazaQazaqstan из Усольского микрорайона, поймы реки Иртыш, с палеонтологического памятника "Гусиный перелет" и других мест отдыха вывезли 5000 тонн мусора. К сожалению, уже спустя сутки труды неравнодушных горожан были сведены к нулю. Эти фото я сделал сегодня утром на берегу реки Усолка. Отдыхавшие на водоеме оставили после себя пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и остатки еды. Люди не потрудились собрать этот мусор и донести его до бака или урны", - написал глава региона в Instagram.

Он предложил тем, кто не привык убирать за собой мусор, изменить свое отношение к природе.

Меня до глубины души возмутило такое наплевательство к нашей природе и чужому труду. Почему одни проявляют уважение к природе, убирая за собой, а другие ведут себя как нелюди? Может, пора изменить свое отношение к любимой земле, к родному краю, к месту, где будут жить наши дети и внуки?" - резюмировал Бакауов.

Как сообщается на сайте акимата Павлодарской области, в экологическом субботнике 3 августа приняли участие более 10 тыс. жителей региона. От мусора были очищены пойма реки Усолка и берег Иртыша. В субботнике принял участие и аким области с семьей.

В этом году Министерство экологии объявило акцию "Бірге - Таза Казакстан". Это не флешмоб, не митинг или разовое мероприятие. Никто, кроме нас, не уберет мусор и не сделает это за нас. Мы будем убирать до тех пор, пока не приведем в порядок всю область. Она у нас небольшая, и надо содержать ее в чистоте", - сказал Бакауов.

Между тем, как заметил отдыхавший в этот день на берегу Усолки пенсионер Игорь Власов, вдоль берега реки следует поставить больше мусорных контейнеров.

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