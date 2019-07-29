В Казахстане 190 тыс. участников экосубботника убрали более 15 000 тонн мусора

Нур-Султан. 28 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане 190 тыс. участников экологического субботника #Birge #TazaQazaqstan убрали более 15 000 тонн мусора, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает агентство.

Экологическая акция #Birge #TazaQazaqstan только за один день собрала по всей стране более 190 тыс. казахстанцев. Общий объем очищенной площади составил 4071 гектар. Убрано и отсортировано 15 044 тонн мусора в местах массового отдыха и на прибрежных территориях. Как сказал наш президент, превратим страну в территорию чистоты!" - отметил М. Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Министр поблагодарил "каждого, кто принял участие в экологическом субботнике #Birge #TazaQazaqstan! Акция не должна стать разовой, призываю всех следовать далее этой традиции, прививать культуру раздельного сбора мусора своим соотечественникам".

Акция #Birge #TazaQazaqstan организована Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и началась в прошлую субботу на Кояндинском водохранилище близ Нур-Султана с участием премьер-министра РК А. Мамина. Участниками было собрано более 10 тонн мусора. В экологической акции #Birge #TazaQazaqstan приняли участие все регионы страны. Больше всего мусорных отходов было собрано в Карагандинской области - 4110 тонн, в Кызылординской области - 4106 тонн и в Акмолинской области - 1885 тонн.

Решительно поддерживаю движение Экочеллендж, развернувшееся по всей стране по инициативе правительства и гражданского общества. Превратим страну в территорию чистоты. Бірге - Таза Казакстан! Волонтеры - молодцы!" - написал К. Токаев в Twitter.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства