Гололед и туман ожидаются на большей части Казахстана в субботу

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НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - В субботу, 13 ноября, на большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на юго-востоке области - туман.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области - туман.

Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области - туман, днем на севере области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Актюбинской, Костанайской областях ожидаются гололед, низовая метель, на севере Актюбинской, на востоке Костанайской областях усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.