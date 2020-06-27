Госграница с Россией пока остается закрытой

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - Государственная граница с Российской Федерацией остается закрытой. Об этом сообщил заместитель начальника департамента пограничного контроля Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Олег Фисенко на брифинге, передает Kazakhstan Today.

На сегодня этот вопрос будет решаться поэтапно. Пока с Россией государственная граница остается закрытой и воспользоваться личным автотранспортом и выезжать, не входя в перечень исключений, предусмотренных порядком пересечения границы на период карантинных ограничений, не представляется возможным, - цитирует Фисенко телеканал "Хабар 24" .

Решение по возобновлению международных авиарейсов будут приниматься поэтапно.

По мере стабилизации ситуации в России по коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о возобновлении международных авиарейсов с учетом симметричных решений", - пояснил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Однако казахстанцы, которые хотят воссоединиться с близкими родственниками, которые проживают в России, могут сделать это беспрепятственно.

Несовершеннолетние лица могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей", - добавил Фисенко.

При пересечении границы необходимо иметь на руках документы, мотивирующие выезд гражданина из страны.

Может встать вопрос при пересечении границ других государств. Ведь даже если пограничники выпустят казахстанца из страны, не факт, что его впустят в другую", - пояснили на брифинге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства