Госкомиссия утвердила работы на соискание Госпремии имени аль-Фараби

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева состоялось заседание комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

Комиссия рассмотрела шесть работ, выдвинутых на соискание премии, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций трех секций: по медицинским наукам, по общественно-гуманитарным наукам и по естественным наукам и металлургии, сообщается на сайте Акорды.

По итогам заседания комиссии был утвержден перечень работ, прошедших предварительный отбор на соискание государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби 2020 года, который будет опубликован в средствах массовой информации.

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