Гражданин Казахстана пытался вывезти в Россию более 130 черепах

Костанай. 6 апреля. Kazakhstan Today - Пограничники Костанайского погранотряда предотвратили вывоз за границу более 130 черепах, передает Kazakhstan Today.

"В отделении пограничного контроля "Кайрак-авто" Костанайского пограничного отряда задержан гражданин РК 1995 года рождения, следовавший по маршруту Костанай - Челябинск. При проверке багажника легкового авто "Фольксваген", принадлежащего данному гражданину, пограничники обнаружили чемодан, в котором находился груз - черепахи в количестве 131 штуки", - сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

По данным ведомства, рыночная стоимость контрабанды составляет 1,3 млн тенге.

Живой груз" без сопроводительных документов передан по акту специалистам Комитета ветеринарного контроля Карабалыкского района", - отметили в пресс-службе.

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