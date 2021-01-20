Гражданин Украины оштрафован за курение на борту Air Astana

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - 33-летний гражданин Украины, прилетевший рейсом Киев - Алматы, оштрафован за курение на борту авиалайнера компании "Эйр Астана", передает Kazakhstan Today.

17 января 33-летний гражданин Украины, прилетевший в Алматы из Киева, был передан сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы. Выяснилось, что пассажир, находясь на борту самолета, курил электронную сигарету, тем самым нарушил правила безопасности полета.

Сотрудниками полиции в отношении него был составлен административный протокол по статье 441 КоАП (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве также рассказали, что в 2020 году транспортными полицейскими страны за различные правонарушения на воздушном судне к административной ответственности привлечены 394 граждан, из них 34 иностранца. Общая сумма наложенных штрафов за административные правонарушения составила свыше 93 млн тенге.

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