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Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

06.07.2022, 12:45 42591
Грозовые дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане 7 - 9 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На погоду большей части Казахстана будет оказывать свое влияние южный циклон. Он принесет дожди с грозами, а также ожидаются град, шквал, усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
 
7 июля на северо-западе, 7-8 июля на севере, в центре, на юго-востоке, 8-9 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди. Лишь запад Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается погода без осадков.
 

новости по теме

В двух районах Алматы временно отключат горячую воду

07.07.2022, 11:06 3381
В двух районах Алматы временно отключат горячую воду
АЛМАТЫ. 7 ИЮЛЯ - Ряд зданий Турксибского и Наурызбайского районов Алматы временно отключат от подачи горячей воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского районов Алматы, будет ограничена с 11 по 15 июля в контурах улиц Хмельницкого - Староэлеваторская - Бакинская - Куйбышева; Шахтинская - Аяз би - Демченко - Атбасарская; Урицкого - Бейсебаева - Нурсая - Бартольда; Остроумова - Красногорска - Дегдар - Остроумова.
 
С 11 июля по 1 августа - в контурах улиц Райымбека - Жуалы - Абая - "Алтын Орда".
 

Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", - добавили в организации.

 

Более 2,8 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия работникам

07.07.2022, 09:54 5236
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 499 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 12,6 тысячи работниками на сумму 2 млрд 845 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Руководителям данных предприятий было выдано 414 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 67,9 млн тенге", - информирует пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

 
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 9,9 тысячи работников. Им выплачено 2 млрд 319,7 млн тенге.
 

В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы

07.07.2022, 09:37 6446
В Акмолинской области обнаружили уникальные изделия эпохи бронзы
Фото: Хабар 24
КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - Уникальные изделия эпохи бронзы на поселении Кеноткель обнаружили акмолинские археологи. Они вскрыли несколько курганов, относящихся к андроновской культуре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам специалистов, артефакты, найденные в захоронениях, свидетельствуют о жизни и культуре в этом регионе 4 тысячелетия назад и представляют собой большую научную ценность, сообщает "Хабар 24". 
 
По данным телеканала, на поселении Кеноткель расположено около 200 археологических памятников. Все они начали изучаться еще в 80-е годы прошлого столетия. За это время ученым удалось определить их главную особенность - все они относятся к совершенно разным эпохам. Так, здесь расположены памятники период каменного, бронзового, железного веков и Средневековья.
 
Раскопки на поселении Кеноткель проводятся ежегодно. И с каждым разом находки не перестают удивлять археологов. В этот раз они нашли керамическую посуду, фрагменты бронзовых изделий и украшений. На первый взгляд находки ни о чем не говорят, но после подробного изучения, говорят специалисты, детали раскрывают ранее неизведанные страницы истории. 
 

Впервые мы нашли такую керамическую посуду малой формы. Это эпоха поздней бронзы. Здесь нет никаких орнаментов, но есть надписи, похожие на древнетюркскую письменность раннего железного века. Значит, это был переходный период. В целом узоры на другой керамической посуде рассказывают о мировоззрении, верованиях и культуре людей, населявших этот край в 17-15 века до нашей эры", - сказал директор областного центра по охране и использованию историко-культурного наследия Жасулан Укеев.

 
По словам ученых, многие курганы на поселении Кеноткель оказались разграбленными и разрушенными. Поэтому раскопки идут на тех памятниках, состояние которых требует восстановления. 
 

Наука любит тишину. Мы прежде всего хотим защитить, спасти данные объекты историко-культурного наследия. Поэтому здесь мы ставим цель не спеша изучить, но и заниматься рекультивацией данных объектов. То есть что это значит? Восстановить их первоначальный вид, как они выглядели в тот или иной период", - говорит докторант Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Талапкер Уалиев. 

 
В исследованиях участвуют и местные школьники. Если про эпоху бронзы, курганы и артефакты они слышали только на уроках истории, то сейчас могут напрямую соприкоснуться с наследием веков. 
 
Сейчас раскопки близятся к завершению. Археологи продолжат исследования уже в стенах музея. Все находки будут отреставрированы, изучены и сверены с другими историческими материалами. Так станут известны новые свидетельства о быте и культуре древних людей. После все артефакты пополнят музейные экспозиции.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

07.07.2022, 08:34 8286
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 7 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Практически на всей территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - пройдут дожди, на севере, юго-востоке сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на юге пыльная буря, на севере ночью и утром туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке Акмолинской области, на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь.
 
На большей части Кызылординской области, на западе, в центре Абайской области, на севере в пустынных районах Туркестанской области, на юго-западе Улытауской области, юго-востоке Карагандинской области, юге Жамбылской области, на западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Нур-Султане: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Днем град. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 29-31 тепла.
 

В Нур-Султане открыли пешеходный променад

06.07.2022, 20:47 19341
В Нур-Султане открыли пешеходный променад
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Новое общественное пространство с игровыми площадками, арочными качелями, сценой для выступлений появилось на улице Бараева. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для комфортного времяпровождения горожан благоустроили еще один пешеходный променад. Теперь улица Бараева это не просто геолокация на карте, а новое общественное пространство (от проспекта Республики до улицы Ш. Валиханова)", - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

 
На пешеходном променаде установлены игровые площадки для детей, арочные качели, импровизированные сцены для выступлений, есть отдельное место для зарядки электроавтомобилей и др.
 

На пешеходном променаде создали безбарьерную среду для маломобильных групп населения, расширили тротуары, также озеленяем территорию. Данное общественное пространство будем и дальше развивать, сейчас там ведутся работы по его благоустройству. Идея создания здесь пешеходного променада появилась с учетом того, что из-за расположения данная улица всегда была оживленной, но не было мест для проведения досуга. Концепция общественного пространства была обсуждена Центром урбанистики и районным акиматом совместно с жителями", - отметил аким.

 
В рамках мастер-плана "Нур-Султан - комфортный город" в текущем году планируется благоустроить свыше 200 дворов и общественных пространств. Порядка 100 из них уже радуют горожан и гостей столицы.
 

Сегодня, к примеру, откроем новый амфитеатр (расположен в парке между р. Есиль и Дворцом мира и согласия). На сцене амфитеатра выступят артисты театра "Астана Опера". Каскадный амфитеатр стал гармоничным продолжением парка и станет как местом для отдыха горожан, так и местом для самореализации творческих людей", - сообщил аким столицы.

 

ВОАД частично перекроют в Алматы

06.07.2022, 17:44 24006
ВОАД частично перекроют в Алматы
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В Алматы в ночь на 7 июля частично перекроют движение по Восточной объездной дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с проведением ремонта дорог с 21.00 6 июля до 07.00 7 июля в ночное время будет частично перекрыто движение (ВОАД) от реки Жарбулак до улицы Толе би", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы. 

 
В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан и гостей города корректировать свой маршрут заранее.
 

"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области

06.07.2022, 13:26 42626
"КазТрансГазАймак" необоснованно повысил тарифы на газ в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области выявила, что в 2020-2021 годы АО "КазТрансГазАймак" необоснованно завысило цены на товарный газ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По сообщению областной прокуратуры, монополист необоснованно включил в амортизационные отчисления свыше 1 млрд тенге, что привело к необоснованному повышению тарифа на товарный газ.
 
Для 246 тысяч потребителей, в том числе для более 5 тысяч субъектов бизнеса, тариф снижен с 5311 тенге до 4447 тенге, или на 19%.
 

Кроме того, установлено, что 63 предпринимателям было незаконно отказано в выдаче технических условий на подключение к газовым коммуникациям. Это делалось в угоду обеспечения газом майнинговых компаний, которые работали незаконно", - рассказали в ведомстве.

 
По актам прокурорского надзора нарушения устранены, приняты меры по привлечению "КазТрансГазАймак" к административной ответственности.
 

Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области

06.07.2022, 13:10 43341
Множественные нарушения прав людей с инвалидностью госорганами выявлены в Актюбинской области
АКТОБЕ. 6 ИЮЛЯ - Прокуратура Актюбинской области сообщила о выявлении многочисленных нарушений прав людей с инвалидностью в работе уполномоченных госорганов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установили, что 34 лица с инвалидностью незаконно оставлены без постоянной реабилитации и санаторно-курортного лечения. Не обеспечены протезно-ортопедической помощью и вспомогательными средствами передвижения 139 инвалидов", - сообщает областная прокуратура.

 
Несмотря на то что лица с инвалидностью освобождены от уплаты налогов, с 86 граждан удержано платежей на сумму свыше 1 млн тенге.
 
Также сообщается, что более 50 родителей детей с инвалидностью, обучающихся на дому, не получали положенные социальные пособия.
 

В настоящее время внесены акты надзора для устранения всех нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности", - добавили в ведомстве.


В Павлодарской области выявили факты нарушения прав инвалидов.
 

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