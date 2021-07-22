Грубые нарушения конфиденциальности обнаружены в сети Telegram

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Данные более 30 тыс. telegram-аккаунтов казахстанских пользователей попали в Сеть, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз информационной безопасности служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT на одном из telegram-каналов обнаружила файл, содержащий 744 тысячи записей о персональных данных пользователей мессенджера Telegram. В результате анализа было обнаружено, что файл содержит в себе такие персональные данные, как ID пользователя, имя, фамилию, номер телефона и описание пользователя из графы "о себе". При этом более 30 тысяч аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера", - сообщает KZ-CERT.

Автор telegram-канала обнаруженный файл описывает как базу клиентов платформы "Глаз Бога" - крупнейшего в СНГ сервиса (более 1 млн пользователей), позволяющего по запросу получать персональные данные пользователей, собранные на основе информации из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других источников.

Данная утечка персональных данных несет за собой огромные риски в использовании информации злоумышленниками в социальной инженерии, а именно: при осуществлении звонков и отправки сообщений с целью получения персональных и банковских данных. В этой связи напоминаем всем пользователям казахстанского сегмента Интернета о важности соблюдения кибергигиены, а также просим проявлять бдительность при вводе своих персональных данных в Интернете и не передавать третьим лицам личную информацию", - сообщили в службе.

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