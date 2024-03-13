12.03.2024, 15:44 10391
Грязь, выхлопные газы и пробки: жители Алматы жалуются на перегруженный транспортом проспект Райымбека
Автобусы останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из домов на проспекте Райымбека в Алматы жалуются на перегруженную автобусами и автомобилями дорогу, из-за которой им приходится дышать выхлопными газами, а на дороге создаются аварийные ситуации.
В коллективном письме, отправленном на почту Kazakhstan Today, жители многоквартирного пятиэтажного дома № 100 просят рассмотреть вопрос в отношении автобусной остановки, расположенной на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека.
На вышеназванной остановке помимо городских автобусов пустили большое количество межпоселковых маршрутов, игнорируя такие критерии, как интенсивность транспортного движения на данном участке улицы, пропускную способность остановочного пункта, рациональность интервала движения городского и межпоселкового пассажирского транспорта", - говорится в письме.
По словам авторов письма, пропускная способность остановки не рассчитана на 32 маршрутных автобуса с периодичностью движения каждые 2-5 минут.
В часы пик водители автобусов, осуществляя посадку/высадку пассажиров, останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации. Добавляют сложности и автомобили, которые паркуются вблизи остановки, ограничивая и без того сложный участок дороги", - пишут жильцы.
Они посетовали, что их дом находится в зоне повышенного загрязнения из-за выхлопных газов. Также возле дома беспорядочно паркуются автомобили, которые мешают проезду и создают аварийные ситуации.
На жилой территории регулярно производится выгрузка товара для торговых точек и пунктов общественного питания, расположенных в нашем доме", - сообщают авторы.
Они обратились к руководству города с просьбой ограничить проезд и парковку автотранспорта возле дома, а также обратить внимание на содержание пунктов розничной торговли, где царит антисанитария.
По их словам, за уборку прилегающей к коммерческим объектам территории должны отвечать владельцы торговых точек, которые этим не занимаются.
В письме жители дома попросили принять меры по улучшению их жилищных условий.
Напомним, транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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12.03.2024, 22:40 2406
Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы театр Булата Аюханова представил восстановленный балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский", передает корреспондент агентства.
Сегодня у нас состоялся восстановленный спектакль в видеопроекции. Спектакль - вторая редакция. Первая (редакция. - Прим. ред.) была в Одессе в 1975 году", - сообщила художественный руководитель Государственного академического театра танца, заслуженный деятель РК, ученица Булата Аюханова Гульфида Гафурова.
По ее словам, корректировки в балет вносились в зависимости от исполнителей.
В любом случае, весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой остался такой же. Все мизансцены, порядок номеров остался тот же, но конечно, какие-то технические вещи были отредактированы под исполнителей. Я имею ввиду главных героев. Я считаю что, в этой версии очень насыщенная техническая сторона", - заявила Гульфида Гафурова.
Она отметила, что в сегодняшнем спектакле основной акцент делался на видеопроекцию.
Мы не делаем иллюстрацию или конкретное место локации. Визуальной картинкой мы хотим подчеркнуть настроение спектакля, показать ту эпоху, ту атмосферу. Я думаю, что у нас получилось, потому что очень много хороших отзывов. Видеопроекция была замечательная. Она не "перебивала" исполнителей балета на сцене. Наоборот подчеркивала их настроение", - сказала Гульфида Гафурова.
Как подчеркнула художественный руководитель, спектакль очень сложный с тяжелыми образами.
Это всемирно известное произведение. Конечно, мы к этому отнеслись очень серьезно и ответственно. Я хочу сейчас повторить слова Булата Газизовича (Аюханова. - Прим. ред.). Когда он ставил этот спектакль, то говорил, что в каждой эпохе есть свой "Гамлет". Человек с обостренным чувством справедливости, которой не терпел предательства. Тем более убийства, сплетни, козни. Он был очень открытым молодым человеком и выступал за правду и справедливость. За это все окружающие считали его безумным", - заявил она.
Также Гульфида Гафурова рассказала о работе над спектаклем.
Мне повезло, что я присутствовала на постановке второй редакции Булата Газизовича. На каждой репетиции. Я слышала, что хотел Булат Газизович. Какие были у него требования к каждому персонажу и я это сохранила в себе, и стараюсь сейчас то же самое передать (...) артистам балета ", - добавила она.
Балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира делится на два акта и повествует о принце датском, который прервав учение, возвращается в родной Эльсинор в связи с внезапной кончины короля.
Главную роль Гамлета в спектакле исполнил ведущий солист балета Дияр Акенев. Мать Гамлета сыграла Айнур Мукашева, призрака покойного короля - Алишер Калибай, Офелию - Айя Мелис.
Ранее театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета".
12.03.2024, 16:25 9236
Эвтаназия единственный выход? - глава Минэкологии прокомментировал меры по убийству бродячих животных
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почему Казахстан становится страной живодеров на международной арене, спросили журналисты министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева.
Сегодня проблема бродячих собак коснулась других людей, когда взрослые и дети реально были покусаны. Пока отдельно взятого гражданина не коснется эта тема, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет", - сказал глава Минэкологии.
Напомним, 14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда люди оголтело просто говорят о гуманизме, вы поймите, сегодня многие боятся за своих детей. В некоторых населенных пунктах есть районы большого сосредоточения бродячих собак", - прокомментировал Нысанбаев.
По словам министра, в Европе активно практикуется эвтаназия бродячих животных, поэтому это не новшество в мире.
Проблему надо решать. Конечно, путем их устройства в приемные пункты, конечно, в первую очередь, путем устройства в добрые руки. Но, извините, если эта система сегодня не работает, скажем, отлов, стерилизация, вакцинация. Как быть нашим родителям и детям, которые от этого страдают. Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, законодательно это заложено - устроить их (в приюты. - Прим. ред.), но, если есть агрессивные собаки..." - добавил он.
Ранее Нысанбаев уже комментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект. Тогда он заявил, что введение эвтаназии не повлияет на имидж страны.
Между тем зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
11.03.2024, 14:53 38696
Депутат об увеличении взносов за ОСМС: ожидается вливание дополнительных 250 млрд тенге в фонд
За 2024 год бюджет не доплатил в ФСМС порядка 275 млрд тенге, что больше, чем планируемые к получению за счет увеличения взносов с граждан
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комментируя увеличение взносов по обязательному медицинскому страхованию, депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что республиканский бюджет ежегодно недоплачивает в фонд по своим обязательствам.
К сожалению, министерство еще не отказалось от своей идеи увеличить взносы в ФОМС за ОСМС. Предполагается, что за счет этого будут обеспечены дополнительные вливания в фонд на сумму порядка 250 млрд", - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что за последние два года карманные расходы населения на медицинские услуги увеличились с 27,7% до 31,1%.
То есть вместо уменьшения личных расходов на медицинскую помощь в связи с введением ОСМС граждане стали платить больше", - обратил внимание мажилисмен.
При этом он подчеркнул, что, желая увеличить взносы от граждан из-за дефицита финансирования, "министерство должно было обратить внимание на то, что республиканский бюджет ежегодно недоплачивает в фонд по своим обязательствам относительно взносов за отдельные категории граждан". И эта сумма, по словам Аймагамбетова, только за 2024 год составляет порядка 275 млрд тенге, что больше, чем планируемые к получению за счет увеличения взносов с граждан.
Вот в этих областях следовало искать резервы", - подчеркнул депутат.
По его мнению, необходимо не только провести цифровизацию, но и сократить неприоритетные расходы, а также пересмотреть протоколы лечения, которые "непомерно увеличены из-за анализов, лекарств и так далее".
Ранее премьер-министр РК заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
11.03.2024, 14:17 40066
Минобороны: военная техника пройдет по трем областям Казахстана
В отдельных районах возможно введение ограничительных мер
Фото: Минобороны РК
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Караганда. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение, сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", - сообщили в ведомстве.
Министерство обороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.
В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации", - обратились в Минобороны, напомнив, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.
11.03.2024, 12:12 43886
Раскопки на улице Утегенова: застройщик обязался восстановить асфальт до 15 апреля
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Застройщик обязался восстановить асфальт улице на Утегенова в городе Алматы до 15 апреля, проинформировали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Застройщиком произведена обратная засыпка траншеи. Ввиду истечения срока предписания от застройщика поступило письмо о продлении срока предписания ввиду ожидания открытия асфальтобетонного завода. Согласно гарантийному письму, застройщик обязуется до 15 апреля произвести восстановление асфальтового покрытия по мере открытия асфальтобетонного завода", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов. Местные жители заявили, что на месте раскопок образовалась яма. Остается непонятным, почему устранение ямы, которую раскопали за полдня, потребовало месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на закапывание. В начале февраля стало известно, что подрядной организации предписали до 4 марта восстановить асфальт.
В конце февраля в Алматы на улице Утегенова вновь возобновились раскопки. На прошлой неделе жители Бостандыкского района города Алматы пожаловались на то, что на улице Утегенова дорожное покрытие так и не вернули в рабочее состояние. Директор ТОО "ULTRA STROI" Ернар Устемиров прокомментировал жалобы алматинцев. Он заверил, что должное покрытие будет восстановлено, как только заработает асфальтный завод.
10.03.2024, 17:47 60571
Семей превратился в Венецию - горожане прокомментировали ежегодную проблему паводков
Фото: Кадр с видео
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Семей. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Семея бьют тревогу из-за постоянных весенних паводков и неготовности акимата к "резкому потеплению", передает корреспондент агентства.
В областном центре установилась относительно теплая погода, в связи с чем ожидаемо начал таять снег. К сожалению, в городе повторилась ежегодная ситуация - улицы начали затапливать талые воды", - пишет местный телеграм-канал ABAI NEWS.
Тем временем городской акимат сообщил, что спецслужбы перешли на усиленный режим, откачивая воду с улиц города.
На откачке талых вод с улично-дорожной сети города задействованы более 10 ассенизаторских машин (АСМ). В городе выявлено 15 участков, подверженных подтоплению. Сейчас все участки находятся под контролем, при необходимости направляются ассенизаторские машины", - проинформировали в акимате.
Горожанам напомнили, что за состояние дворовой территории многоэтажных домов отвечают организации, обслуживающие дома: ОСИ, ПТ, КСК, кондоминиумы, управляющие компании совместно с собственниками квартир в этих домах.
Я хотел бы выразить свою "благодарность" акимату за то, что наш город превращается в нечто похожее на итальянскую Венецию. Сколько еще этот беспорядок будет продолжаться? Почему нельзя заранее вывезти снег в феврале, чтобы город не утопал в этих бесконечных лужах?" - написал в соцсетях житель города.
Ранее сообщалось, что в Абайской области затоплена автодорога областного значения.
Напомним, 20 февраля в ходе заседания правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что в 10 регионах Казахстана есть риск подтопления из-за паводков.
Стоить отметить, что в прошлом году экс-премьер Алихан Смаилов требовал заблаговременно провести обваловку населенных пунктов, своевременно очистить водопропускные и арычные сооружения, а также подготовить водоотводные каналы к паводковому периоду этого года.
10.03.2024, 13:16 65366
В горах Алматинской области возможны сходы снежных лавин - МЧС
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Конаев. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В высокогорной зоне Алматинской области возможны сходы снежных лавин, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по результатам аэровизуального обследования паводкоопасных участков в Алматинской области по бассейнам рек хребтов Иле и Кунгей Алатау.
В высокогорной зоне возможны сходы отдельных снежных лавин, в том числе из-за подрезки лавиноопасных склонов людьми и дикими животными", - проинформировали в МЧС, при этом сходов свежих снежных лавин значительных объемов не выявлено.
Русла селеопасных рек чистые, значительных заторов в руслах не выявлено. В среднегорье отмечается неинтенсивное таяние снежного покрова", - рассказали в МЧС.
По данным ведомства, обследования местности показали, что признаков негативного влияния на состояние моренных озер серии землетрясений в феврале и марте нет. Уровень воды в озерах значительно ниже максимальных отметок.
08.03.2024, 09:34 117111
Поздравление с Международным женским днем
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today поздравляет прекрасную половину своих читателей с Международным женским днем!
Мы желаем вам здоровья и бесконечной любви! Пусть любовь спасает мир и каждый день вдохновляет вас сиять и украшать планету!
Дорогие женщины, вы лучшее, что есть у человечества. Замечайте счастье в своей жизни и будьте счастьем для своих близких!
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане проживает более 10,2 млн женщин, из которых 3,3 миллиона не достигли 18 лет, 5,3 млн - от 18 до 60 лет и 1,6 млн старше 60 лет.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?