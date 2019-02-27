Холодные и дождливые выходные ожидаются в Казахстане

Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 13-15 октября, передает Kazakhstan Today.





На всей территории Казахстана температура воздуха в первой декаде октября была выше климатической нормы на 2-5 градусов. Но меняющиеся с юго-западных на северные тропосферные потоки будут приносить в республику не тёплый воздух с Чёрного моря, а холодные и влажные воздушные массы с Баренцева и Карского морей. Поэтому и погода в выходные дни ожидается с осадками, сильным порывистым ветром, дальнейшим понижением температуры воздуха.





В южных, юго-восточных и восточных областях республики, в горных районах, предполагаются сильные осадки - дождь, мокрый снег, в северных областях возможен гололёд.





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