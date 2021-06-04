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В Казахстане пройдет I Международный конгресс ультразвуковой диагностики

03.06.2021 14554
В Казахстане пройдет I Международный конгресс ультразвуковой диагностики
АЛМАТЫ. 3 июня - Казахстанская ассоциация ультразвуковой диагностики сообщила о проведении I Международного конгресса ультразвуковой диагностики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мероприятие пройдет 4-5 июня 2021 года в онлайн-формате. Трансляция для слушателей будет проходить на сайте kaudm.kz.
 
Конгресс проводится с целью объединения специалистов ультразвуковой диагностики для достижения профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого потенциала, совершенствования средств и методов профессиональной деятельности. Важной целью мероприятия также является просветительская и образовательная деятельность для улучшения подготовки специалистов УЗИ, пропаганды передового опыта и новейших достижений в области ультразвуковой диагностики. Кроме того, будут обсуждены вопросы защиты прав и интересов врачей, работающих в сфере УЗД, сообщили организаторы.
 
Основные секции конгресса:
 
  • Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии; 
  • Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии;
  • Ультразвуковая диагностика в онкологии;
  • Ультразвуковая диагностика в неотложной практике, гастроэнтерологии; 
  • Ультразвуковая диагностика патологии сосудов;
  • Ультразвуковая диагностика патологии костно-суставной системы и нервов.
 

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