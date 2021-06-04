В Казахстане пройдет I Международный конгресс ультразвуковой диагностики

Мероприятие пройдет 4-5 июня 2021 года в онлайн-формате. Трансляция для слушателей будет проходить на сайте kaudm.kz.
Конгресс проводится с целью объединения специалистов ультразвуковой диагностики для достижения профессионального единства, обмена опытом, реализации творческого потенциала, совершенствования средств и методов профессиональной деятельности. Важной целью мероприятия также является просветительская и образовательная деятельность для улучшения подготовки специалистов УЗИ, пропаганды передового опыта и новейших достижений в области ультразвуковой диагностики. Кроме того, будут обсуждены вопросы защиты прав и интересов врачей, работающих в сфере УЗД, сообщили организаторы.
Основные секции конгресса:
- Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии;
- Ультразвуковая диагностика в педиатрии и эхокардиографии;
- Ультразвуковая диагностика в онкологии;
- Ультразвуковая диагностика в неотложной практике, гастроэнтерологии;
- Ультразвуковая диагностика патологии сосудов;
- Ультразвуковая диагностика патологии костно-суставной системы и нервов.
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