Информационное сообщение по предвыборной агитации

ТОО "Kazakhstan Today Media Group" (собственник информационного агентства Kazakhstan Today, сайта www.kt.kz ), в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан №2464 от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" и постановлением №29/334 от 21 октября 2020 года "О назначении очередных выборов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан" информирует кандидатов, избираемых по партийным спискам, для участия в очередных выборах депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, а также кандидатов в депутаты маслихатов Республики Казахстан, о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации.

Размещение материалов предвыборной агитации осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении, и условиями договора.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и доверенным лицом политической партии, выдвинувшей партийные списки. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении данного доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия документа, подтверждающего выдвижение партийного списка; копия документа, подтверждающего полномочия представителя политической партии; копия удостоверения личности лица, подающего заявление; расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.

Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях доверенных лиц партий, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.

Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.

Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 09.00 11 декабря 2020 года и продлится до 23.59 8 января 2020 года.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты размещения.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения агитационных материалов на Сайте составляет:

размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями* и видео** на государственном, русском или английском языках (до 3500 знаков) - 349 000 тенге;

размещение статьи на главной странице в ленте новостей и тематических рубриках (интервью, точка зрения, аналитика, авторская колонка, обзоры и т.д.) с фотографиями* и видео** на государственном, русском или английском языках (до 3500 знаков) - 299 000 тенге;

размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 150 000 тенге;

размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo) - 200 000 тенге.

Размещение баннеров:

Формат баннера Единица измерения Стоимость в KZT цена в месяц KZT/180 тыс показов Главная – шапка 900х90 1000 показов 1600 288 000







Главная – справа 240х400 1000 показов 1800 324 000







Главная – снизу 468х60 1000 показов 1400 252 000









Общие требования к баннерам:





Вес баннера не должен превышать 5 Мб.

Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG.

Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.

Стоимость размещения указаны без НДС, поскольку рекламораспространитель не является его плательщиком согласно нормам НК РК.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре, либо счете.

Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.

Директор ТОО "Kazakhstan Today Media Group"

Куватов Т.К.

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