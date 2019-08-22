Интересные и востребованные проекты воплощаются в жизнь в районе Биржан сал Акмолинской области

Кокшетау. 21 августа. Kazakhstan Today - Интересные и востребованные традиционные проекты воплощаются в жизнь молодежью района Биржан сал Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

3 из 18 священных объектов, имеющих историческое значение и являющихся местом паломничества: комплекс Биржан сал, Богембай соресі и могила Ангал батыра - включены в областной альбом сакральных мест. О реализации разных направлений госпрограммы "Рухани жангыру" в районе Биржан сал рассказал его аким Ермек Нугманов, сообщает Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

С начала текущего года в рамках госпрограммы "Рухани жангыру" проведено 63 мероприятия, с охватом более 3000 человек. В районе ведется работа по таким направлениям, как "Культ знания", "Прагматизм", спецпроект "Туган жер", - отметил Нугманов.

Аким района рассказал о реализации госпрограмм "Культ знания" и "Прагматизм", а также спецпроекта "Ауыл-ел бесігі".

В четырех школах открыты кабинеты робототехники, а кружки по этой учебной дисциплине действуют на базе учебно-производственного комбината. В этом году учащиеся нашего района приняли участие в областном конкурсе "Робототехника и инновационные идеи. Первый шаг к великому изобретению", где заняли призовые места. Кроме того, четыре ученика участвовали в Республиканском детском кинофестивале "Дети в безграничном мире" и также вошли в число его победителей. В каждом населенном пункте были проведены акции по BOOKCROSSING и организованы книжные уголки. В рамках экологической акции "Вместе: ЗА чистый Казахстан" была очищена прибрежная зона озера Жукей, возле которой великий Биржан сал сочинял и пел свои песни. В ходе реализации спецпроекта "Ауыл-ел бесігі" были реконструированы водопроводы, отремонтированы дороги. В городе Степняк до села Первомайка было проложено около трех километров асфальта. Для организации досуга сельских жителей и молодежи отремонтированы сельские клубы. В ауле Алга открыт Центр организации досуга, аналогичные планируется открыть в селах Макинка и Баймырза. Представители бизнес-структур изъявили желание внести свою лепту в развитие региона, в частности села Баймырза, где единогласным решением было приято решение спонсировать ремонтные работы спортивного зала", - подчеркнул спикер.

Нугманов подробно остановился на направлении "Сохранение национальной идентичности", а также актуальном в объявленный Год молодежи проекте Jhas Project.

В мае 2019 года под руководством известного журналиста, телеведущей Майи Бекпаевой, руководителя проекта "Тайны. Судьбы. Имена" телеканала "Хабар" был снят исторический документальный фильм "Биржан - голос Степи". Главную роль в нем сыграл молодой, талантливый, перспективный, подающий надежды Анас Имангазы. Молодежь района также активно использует возможности для создания своего дела в рамках проекта "Jhas Project". Так, 12 своих проектов, в которых участвует 48 человек, уже реализуются. В частности, в городе Степняк обладательница гранта Хадыс Жанерке на базе гостиницы открыла курсы по бесплатному обучению английского языка для детей из многодетных и малообеспеченных семей. В это же время группа молодых девушек предоставляет услуги по экоклинингу, чистке одежды и постельного белья с использованием современных технологий. Молодые девушки, проживающие в селе Кенащи в рамках проекта популяризуют и продвигают казахский бренд "Кумыс", который является еще и целебным напитком, раздают его многодетным и малообеспеченным семьям. Имеются и другие интересные и востребованные проекты", - резюмировал акима района Биржан сал.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства